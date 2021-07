Amici, l’ultimo rumors su Giulia Stabile: a Tu sì que vales al posto di Belen?

È nuovamente al centro dell’attenzione l’ultima vincitrice di Amici, Giulia Stabile. La ballerina della ventesima edizione del talent di Maria De Filippi è infatti finita nel mirino del gossip per l’ultimo rumors che la vede protagonista. Stando ad alcune voci di corridoio, prossimamente Giulia potrebbe tornare sul piccolo schermo nella veste di conduttrice.

GIULIA AL POSTO DI BELEN? – Come tutti ben sanno, da pochi giorni è venuta alla luce Luna Marì, la figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. Stando a quanto fatto sapere, la showgirl argentina sarà assente alle registrazioni delle prime puntate di Tu sì que vales. Al posto della Rodriguez, stando ad alcuni rumors, ci potrebbe essere proprio la Stabile.

A dar vita a questo chiacchiericcio sono stati alcuni avvistamenti della 19enne dietro le quinte del programma. Non è quindi da escludere che Giulia possa essere al fianco di Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara, gli altri due conduttori, in attesa del ritorno di Belen.

Non c’è ancora nulla di certo. Riguardo questo rumors, infatti, non sono giunti i commenti da parte dei diretti interessati. Alla luce di ciò, quindi, non si sa ancora se Giulia effettivamente sostituirà temporaneamente la bella argentina, attualmente impegnata ad accudire la sua secondogenita. Un’altra ipotesi che ha iniziato a circolare è quella che vedrebbe la danzatrice a Tu sì que vales come una sorpresa per Maria De Filippi e Rudy Zerbi.

E mentre il gossip continua a metterla al centro dell’attenzione, Giulia continua a conquistare nuovi traguardi. Dopo aver alzato la coppa del talent, la ragazza ha conseguito il diploma presso l’Accademia Buccellato Rossi, l’accademia in cui ha studiato prima di fare il suo debutto nel programma che l’ha resa famosa.