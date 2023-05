Amici, Maddalena confessa “Belen? Quando ero bambina…”

Ospite a Verissimo, Maddalena ha parlato dopo l’eliminazione dal talent di Maria De Filippi, Amici. Qualche parola anche su Belen Rodriguez

Come consueto, gli eliminati da Amici vengono presi come ospiti nel salotto del sabato pomeriggio di Silvia Toffanin. Infatti, ieri a Verissimo è stata presente Maddalena che in una delle ultime puntate del programma condotto da Maria De Filippi è stata eliminata.

La conduttrice di Verissimo ha voluto sorprendere la ragazza con un video risalente al 2016. La ragazza si è distinta nel programma non solo per le qualità nella danza, ma anche per una spiccata personalità cosa che si è vista anche nella visione del video.

La sorpresa

Nel video, infatti, si vede lei partecipare al programma Pequenos Gigantes, condotto da Belen Rodriguez al tempo. Sul video, Maddalena ha infatti detto: “Avevo realizzato già lì uno dei miei sogni da diva volevo andare in tv, mi è sempre piaciuta”.

Poi non si è risparmiata parlando di vita privata: “I miei genitori si sono separati quando avevo 5 anni e mia sorella 12 si sono separati in un modo non positivo. Io sono rimasta con mamma e mia sorella ha deciso con papà. Non ci siamo più viste. Mamma ha fatto tutto quello che è stato possibile. Mi ha sempre dato tutto non avendo la possibilità. Piuttosto che farmi smettere danza faceva la qualsiasi”. Un’esperienza che di certo ha provato la ragazza, che ora è riuscita a realizzare un altro sogno: quello di ballare in televisione. In futuro non si sa cosa ci sarà per lei, ma sicuro ne sentiremo parlare.