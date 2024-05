Amici, Marcello Sacchetta su Stefano De Martino: “Io lo spazio per un amico lo trovo sempre”

Non sono passate inosservate le recenti dichiarazioni fatte da Marcello Sacchetta nei confronti di Stefano De Martino. A distanza di tempo da quelle rivelazioni, il ballerino è tornato a parlare sui rapporti con l’ex collega e un tempo amico.

“Io lo spazio per un amico lo trovo sempre” – Noto al pubblico di Mediaset per la sua presenza ad Amici come ballerino professionista e conduttore del day time, Marcello è recentemente finito al centro dell’attenzione. Il mese scorso, il coreografo ha aperto un box domande nelle sue IG Stories, dando così la possibilità ai fan di fargli qualche domanda. Tra le tante domande, c’è chi gli ha chiesto in che rapporti è con De Martino.

Proprio grazie ad Amici, Marcello e Stefano hanno avuto modo di conoscersi e diventare amici, oltre che colleghi. Sacchetta, però, ha rivelato che i rapporti con l’ex ballerino sono cambiati da quando quest’ultimo è in Rai: “L’ho chiamato, ma non ha più risposto. Ora quindi aspetto che mi telefoni lui. Poi vi dirò se siamo ancora amici”.

Successivamente il ballerino ha voluto chiarire la situazione, rendendosi conto delle chiacchiere che si erano create attorno alle sue dichiarazioni:

“Con Stefano c’è sempre stato un rapporto molto fraterno, ci sentivamo quasi tutti i giorni, ad oggi le cose sono cambiate per ovvie ragioni; lui sta facendo una carriera brillante ed è molto impegnato tra lavoro e famiglia. lo ho altrettante cose da fare ma per come sono fatto: io che do un valore importante ai veri amici cerco sempre uno spazio per rimanere in contatto. In modo ironico ho risposto ad una domanda ma non abbiamo litigato: avrà sicuramente molto da fare e sono sicuro che quando potrà si farà sentire (Sta di fatto che aspetto che mi chiami lui)”.

Nel corso di un’intervista a Nuovo Tv, Marcello Sacchetta è tornato sull’argomento:” Ho detto che l’ho chiamato mille volte, non mi ha risposto e aspetto che mi chiami lui, ma la mia in realtà voleva essere una risposta ironica. Io però per il valore che do all’amicizia lo spazio per un amico lo trovo sempre. Quando ho ritrovato Stefano ad Amici mi ha confessato che per lui sono sempre stato un punto di riferimento. […] Poi devo dire che in tv lui è sempre stato due passi davanti a me ma nella danza sono sempre stato io due passi avanti. […] Di lui mi manca la condivisione quotidiana, il dialogo che c’era, come quello tra due fratelli”.