Amici, Marco Carta confessa: “Mi piacerebbe sposarmi e avere un figlio”

Marco Carta l’abbiamo conosciuto ad Amici di Maria De Filippi diversi anni fa, quando vinse il programma. Nel 2018, il ragazzo ha fatto coming out dichiarando di essere omosessuale e di avere un fidanzato già da cinque anni. La redazione di Fanpage.it l’ha intervistato toccando anche diversi temi importanti e non riconosciuti in Italia.

UN DIFFICILE COMING OUT – Nello specifico, il cantante ha spiegato di aver vissuto una vita fatta di compromessi e tanti sacrifici. Per lui è stato molto complesso urlare al mondo intero la sua voglia di amare liberamente. “La mia identità è sempre stata a fuoco. Nei primi anni, però, trovo fosse difficile per una popstar essere se stessa. Ero idolatrato da tutte le ragazzine d’Italia, mi chiedevo cosa sarebbe successo se avessi condiviso quel che avrei tanto voluto condividere.

Mi faceva soffrire l’idea di dovermi nascondere, di non poter camminare mano nella mano con il mio fidanzato, con il quale a ottobre festeggio i sette anni d’amore. Non mi è mai interessato presentarmi al Muccassassina urlando: ‘Sono gay’. Volevo solo vivere con normalità il mio rapporto“ ha detto Marco Carta. Tuttavia, ormai il cantante vive la sua storia d’amore apertamente e si pensa a progetti futuri.

MATRIMONIO IN VISTA – Carta ha dichiarato di voler sposare il suo compagno ma solo quando la pandemia sarà ufficialmente finita. “Mi piacerebbe molto sposarmi, e di certo lo farò. Prima, però, vorrei si esaurisse l’emergenza sanitaria. Vorrei ricordarmi il giorno delle mie nozze per tutta la vita, festeggiare con gli amici e una serenità che sia vera e totalizzante” ha spiegato il cantante.

LA VOGLIA DI DIVENTARE PADRE – Marco Carta successivamente ha parlato della voglia di diventare padre toccando anche alcuni argomenti che in Italia sembrerebbero essere ancora un tabù. “Trovo triste che in Italia una coppia omosessuale non possa avere un figlio. L’utero in affitto è una pratica molto lontana dallo spirito ecclesiastico che ha l’italiano, e lo capisco. Però, ci sono migliaia di bambini che crescono senza genitori, in orfanotrofi. Mi chiedo perché non dar loro due papà. Trovo uno spreco che delle creature così piccole siano lasciate marcire in posti senza amore” ha spiegato il cantante.

“È tremendo. Io sono cresciuto senza un padre, e mia madre è morta che avevo dieci anni. Sono andato a vivere con i miei nonni, allora, e non mi è mai mancato l’amore. In istituto, ti danno da mangiare, ti danno da bere. Non ti danno amore. L’amore non si compra. Mi piacerebbe adottare e mi piacerebbe mettere al mondo un figlio con un utero in affitto, nome tremendo per questa pratica“ ha aggiunto Carta. “Non la trovo disumana, se all’origine c’è l’atto consapevole e compassionevole di una donna, che decide di aiutare un amico, un familiare, un estraneo. Lo sfruttamento, quello e solo quello, è da condannare” ha concluso.