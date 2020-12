Amici: Marco Carta convolerà presto a nozze

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda questo pomeriggio, 5 Dicembre, su Canale 5, come ogni Sabato, il protagonista sarà Marco Carta. Il cantante, che ha partecipato ad una delle prime edizioni di Amici, vincendo poi qualche anno dopo anche il Festival di Sanremo, farà un annuncio davvero speciale!

L’ANNUNCIO DI MARCO CARTA A VERISSIMO – Marco Carta annuncerà che ha intenzione di convolare a nozze con il suo attuale compagno che si chiama Sirio. La decisione di sposarsi è arrivata per la coppia dopo che hanno trascorso ben sei anni insieme.

”Stiamo insieme da sei anni e siamo molto affiatati. Lui mi ha sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Sono molto innamorato. Quando finirà la pandemia ci sposeremo”.

Il cantante ha poi spiegato che per ora non hanno ancora deciso una data precisa a causa dell’emergenza da Coronavirus che l’Italia e al contempo il mondo intero sta vivendo. ”Voglio poterlo festeggiare con la mia e la sua famiglia”, ha infine dichiarato.

IL COMING OUT DI MARCO CARTA – Marco Carta aveva fatto coming out nel 2018, in diretta a Domenica Live. In quell’occasione aveva approfittato per rivelare quanto amasse il suo compagno e per questo sentisse l’esigenza di confessare questa verità. Nello studio di Verissimo il ragazzo è tornato facilmente sull’argomento dichiarando:

”E’ stata una scelta che ho meditato a lungo. L’ho fatto perché ero stufo delle domande idiote che mi faceva la gente. Sentivo la costrizione di doverlo fare e io la vivevo malissimo. Dal momento in cui l’ho fatto, però, gli stupidi non mi hanno più chiesto niente, a parte gli insulti che ho ricevuto in rete”.

LA CARRIERA DI MARCO CARTA – Il noto cantante ha anche parlato della sua attuale carriera musicale, dichiarando apertamente che desidererebbe ritornare a Sanremo. Ricordiamo, infatti, che nel 2009 il brano La Forza Mia lo ha portato alla vittoria. –