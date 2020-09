Amici: Marco Carta in ospedale, cos’è successo?

Qualche ora fa Marco Carta ha fatto molto preoccupare i suoi fan. Ha condiviso, infatti, una storia su Instagram molto particolare. Ha comunicato, infatti che Venerdì si è dovuto sottoporre ad una visita medica. Per questo motivo in molti si sono chiesti cosa stesse accadendo.

Nonostante molti fan avessero chiesto di cosa si trattasse, Marco Carta ha preferito non rispondere direttamente ai fan e non comunicare il motivo della visita.

Dopo un po’ ha scritto ringraziando i fan per il sostegno che gli hanno dato. ”Grazie per avermi scritto in tanti”, ha scritto Marco rivolgendosi ai suoi fan. Poi ha tranquillizzato tutti sull’esito della visita.

MARCO CARTA TRANQUILLIZZA I FAN PER LA VISITA – “Tutto bene ragazzi, sano come un pesciolino”, ha scritto Marco Carta rassicurando tutti i fan per il fatto che la visita avesse avuto un buon esito. Chi segue l’ex cantante di Amici sa però che si è sottoposto da poco ad un intervento chirurgico in testa per farsi asportare una ciste.

MARCO CARTA LAVORA AL SUO OTTAVO DISCO – L’ex allievo di Amici sta lavorando ad un nuovo album. Non è da escludere un suo eventuale ritorno sul piccolo schermo in qualche trasmissione televisiva.