Amici, Maria De Filippi contro Valentin: putiferio sui social

Tutti si sono fermati, tutti ma non Maria De Filippi. Nonostante l’emergenza Coronavirus, la conduttrice televisiva ha deciso di continuare i suoi programmi, almeno per il momento, con il format “Amici” che anche ieri ha ottenuto dati importanti ottenendo uno share superiore al 18%. La trasmissione è stata rivisitata proprio per far fede alle leggi dettate da parte del Premier Giuseppe Conte.

Nonostante i tanti problemi, comunque, la trasmissione ha avuto un gran successo con colpi di scena davvero clamorosi. Al termine della puntata, infatti, Maria De Filippi ha pensato bene di far fuori dal programma il ballerino Valentin, il quale aveva minacciato di uscire anche in caso di vittoria nella sfida contro Jacopo.

Dopo quelle parole, la conduttrice non ci ha visto più ed ha intimato il ragazzo ad uscire dal palcoscenico: “Ora basta. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi“.

Il ballerino si era impuntato per quanto accaduto prima della sua performance tra altri due ballerini, Nicolai e Javier, con quest’ultimo che aveva abbandonato lo studio: “Nelle gare sono abituato a focalizzarmi sulla gara, qui ci focalizziamo su altre cose e non riesco a restare concentrato – ha detto il ballerino -. Anche se dovessi vincere con Jacopo, io me ne vado. Anche perché prima era chiaro che Javier aveva ballato molto meglio di Nicolai”.

Dopo l’accaduto, comunque, sui social si è scatenato un putiferio. Molti, infatti, hanno difeso il ballerino ed hanno puntato il dito proprio contro Maria De Filippi. Gli spettatori, infatti, non hanno voglia di vedere polemiche in questi momenti difficili e preferiscono vedere i ragazzi solo esibirsi senza scatenare discussioni. Anna L. scrive: “Valentin ha avuto ragione non si può lavorare in un ambiente così ostile“; Barbara P. aggiunge: “Che delusione Maria“.