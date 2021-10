Amici, Mirko eliminato: la Celentano non lo accetta ma la Peparini fa un gesto importante

Nella puntata pomeridiana di Amici, andata in oggi, domenica 3 ottobre, il ballerino Mirko è stato costretto a fare una sfida improvvisa. Quest’ultima è stata voluta fortemente dalla Peparini, la quale teneva a far entrare un suo allievo, Dario.

MIRKO ELIMINATO, LE PAROLE DELLA CELENTANO – La Celentano aveva dato al ragazzo la possibilità di studiare nella scuola di Amici per un mese, per vedere con quanta velocità avrebbe appreso le nozioni base della danza. Mirko, nel corso della sua vita, non ha avuto modo di studiare danza approfonditamente a causa di problematiche non solo economiche, ma anche familiari.

Che il ragazzo fosse poco pronto, e anche indietro a livello artistico, rispetto ad altri ballerini della scuola di Amici, era chiaro a tutti i professori, compresa la Celentano stessa. La Peparini, ne ha così approfittato per far entrare Dario, che aveva già fatto una sfida precedentemente con Carola, ma aveva perso.

Il giudice ha così scelto di far uscire Mirko e di far entrare Dario. Così la Celentano non ha potuto fare a meno di dire a Veronica Peparini: “Io prima ho lasciato correre perché è nella regola della trasmissione la sfida. Ho preferito non parlare prima. Penso sia una sfida ridicola, penso tu ti sia accanita contro questo ragazzo. Lui non è entrato qui normalmente, lui è entrato qui per fare un’esperienza di un mese. Potevi aspettare. Lui è in un’altra situazione rispetto agli altri. Il tuo allievo potevi farlo entrare fra una settimana. Gli facevi finire questo cavolo di percorso, ho fatto di tutto per fargli vivere questa esperienza. Io non sono proprio d’accordo, tu non hai proprio capito”.

IL GESTO DELLA PEPARINI E DEL GIUDICE DELLA SFIDA – Vista la voglia di imparare di Mirko, nonostante l’uscita dalla scuola, il giudice della sfida ha sostenuto: “Ti faccio una promessa, ci provo. Per me entra Dario però voglio provare nell’ambito delle mie conoscenze a farti dare una borsa di studio, gratuitamente. Ci voglio provare. Non te lo assicuro, però proverò. Perché hai qualcosa dentro e quando un ragazzo ha una passione è giusto ed è bellissimo che possa coltivarla”. Anche la Peparini si è detta disponibile a fargli fare delle lezioni gratis.