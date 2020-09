Amici: Mirna Brancotti in dolce attesa

Amici di Maria De Filippi, negli ultimi anni, ha sfornato talenti di ogni tipo, alcuni di questi sono diventati punti di riferimento importanti per il vasto pubblico italiano. Una di questi è in dolce attesa, scopriamo di chi si tratta.

MIRNA BRANCOTTI IN ATTESA DI UN BAMBINO – Si tratta proprio di lei: Mirna Brancotti. E’ una cantante della prima edizione, quando la trasmissione veniva chiamata ancora Saranno Famosi.

Il programma all’epoca era condotto da Daniele Bossari su italia 1 per poi passare nelle mani della De Filippi su canale 5.

La cantante, nonostante fosse molto apprezzata dal pubblico, decise di lasciare la trasmissione mentre interpretava la canzone di Laura Pausini Tra Te e Il Mare, poiché le mancava casa.

BAMBINO IN ARRIVO – Attualmente la cantante è in attesa di un bambino dal compagno e personal trainer Gabriele Visentini. La ragazza, però, continua a portare avanti la passione per la musica cantando, ma senza tralasciare l’amore per la famiglia.