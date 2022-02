Amici, Natalia Titova: il motivo dietro il suo addio

A due anni di distanza dal suo addio ad Amici, Natalia Titova ha deciso di spiegare il motivo dietro tale decisione. In una recente intervista la ballerina ha infatti deciso di svelare il motivo che l’ha portata ad abbandonare il talent di Maria De Filippi.

IL MOTIVO DEL SUO ABBANDONO – Dal 2015 al 2020 la Titova ha vestito i panni di coach ad Amici. Intervistata dal settimanale Nuovo, la donna ha deciso di spiegare cosa l’ha spinta a porre fine questa sua esperienza televisiva:

“Amici è un programma che non è riuscito a coinvolgermi emotivamente. Cercavo di portare avanti ragazzi che per me erano bravi, ma le mie idee erano spesso in contrasto con quelle degli altri professori”.

È risaputo e dimostrato quanto gli scontri tra i professori siano oramai una parte del programma. Quest’anno oltre ai soliti scontri tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi, insegnanti di canto, più volte sono nate divergenze tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, professori di danza.

Sebbene sia spesso ospite da Serena Borbone a Oggi è un altro giorno, Natalia non sogna il piccolo schermo. La ballerina ha infatti aperto nel 2019 la Titova Accademy, la sua scuola di danza. Inoltre, la donna è totalmente assorbita nel suo ruolo di madre. Dall’amore tra lei e Massimiliano Rosolino, sbocciato a Ballando con le Stelle, sono nate Sofia Nicole e Vittoria Sidney.