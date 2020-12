Amici, non sfugge la vicinanza tra due allievi: lui però è fidanzato

Amici ha da poco riaperti i battenti, ma nonostante ciò sono alti gli ascolti conquistati dal noto talent. Oltre a scoprire tanti giovani talenti, nella scuola più conosciuta di Mediaset spesso nascono anche storie d’amore. Ai fan del talent non è infatti sfuggita la vicinanza di due allievi: Giulia Stabile e Sangiovanni, ma lui fuori dal programma è fidanzato.

“Sento bollicine” – Durante l’appuntamento pomeridiano che va in onda ogni sabato, la ballerina è spesso vittima/protagonista dei siparietti organizzati da Maria De Filippi. È oramai noto, infatti, che la giovane sia cotta di Sebastian, uno dei ballerini professionisti. Proprio per questo, molto spesso la conduttrice bonariamente punzecchia la Stabile su questo argomento.

Sembrerebbe, però, che nel cuore della ballerina avrebbe fatto breccia un altro ragazzo. Stando a quanto notato dal popolo dei social, la ragazza si sarebbe avvicinata molto a Sangiovanni, uno dei cantanti di questa nuova edizione. Dal momento che quest’anno gli allievi vivono insieme in una casetta, trascorrendo la giornata insieme, sono quindi costantemente ripresi. Sebbene il giovane sia impegnato, non mancano le sue attenzioni verso la Stabile.

Nel daytime mandato in onda oggi pomeriggio, Giulia si è confidata con Martina e Rosa proprio sulla sua situazione con l’allievo. Stando a quanto raccontato dalla ballerina, durante la visione di un film, lui si è seduto accanto a lei e pare che non sia stato per caso, ma che sia stato fatto di proposito.

Confidandosi proprio con il cantante di Gucci bag, Giulia ha rivelato di non essersi mai innamorata. “Non ci sono ancora passata”, ha così rivelando, facendo quindi capire di non aver mai provato amore per nessuno, se non quello che si prova per gli amici e per la famiglia.

La ragazza ha voluto parlarne anche con il professionista Simone. Il ballerino ha voluto sapere come si sta evolvendo la situazione con il giovane cantante, proprio durante questa conversazione, Giulia ha velatamente ammesso di avere una cotta. L’allieva ha infatti rivelato di aver sentito le famose farfalle nello stomaco, anche se per lei sono: “bollicine su tutto il corpo”