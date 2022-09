Amici, Nunzio e Cosmary stanno insieme? Sembra essere giunta la conferma

Nelle ultime settimane a finire al centro della cronaca rosa sono stati due ex allievi della scorsa edizione di Amici. Si tratta di Nunzio Stancampiano e Cosmary Fasanelli che, stando ad alcune segnalazioni divenute virali dei social, avrebbero una relazione. Dopo tanto discutere, sembra che sia arrivata la conferma ufficiale da parte dei due protagonisti del gossip.

STANNO INSIEME? – Dopo la fine della sua storia con Alex, Cosmary potrebbe aver voltato pagina al fianco di un altro suo ex compagno. Nunzio, arrivato ad un passo dal serale, ha subito conquistato il cuore del pubblico con il suo talento e la sua simpatia. Ma davvero i due stanno insieme? Una domanda che in tanti si sono posti dopo le prime segnalazioni dei due ballerini, ma che potrebbe aver trovato risposta.

Nella giornata di ieri, Nunzio ha condiviso nelle sue IG Stories una polaroid in cui sono ritratti lui e l’ex allieva di Alessandra Celentano. La IG Story è stata condivisa anche dalla Fasanelli, accompagnando la foto con un cuore nero. Che i due abbiano voluto ufficializzare in questo modo la loro relazione? In molti credono proprio di si.

Sul web, in tanti hanno iniziato a pensare che il gesto di Stancampiano sia un voler augurare buona fortuna a Cosmary. La ragazza, infatti, a breve inizierà la sua nuova avventura televisiva a Striscia la Notizia nei panni della velina.

Intanto sui social gli utenti si stanno scatenando nel commentare questa possibile nuova love-story. Se da una parte c’è chi critica Cosmary e Nunzio, quest’ultimo perché amico di Alex ad Amici, c’è chi invece li difende. Una cosa è certa, ossia che tutti pensano che la IG Story del ragazzo sia la conferma che tutti attendevano.