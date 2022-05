Amici, Nunzio sul suo percorso: “C’è un’altra prof a cui devo tantissimo”

Sebbene sia entrato ad Amici a poche settimane dal serale, Nunzio Stancampiano è divenuto uno dei protagonisti indiscusso di quest’ultima edizione. Recentemente il ballerino ha parlato del suo percorso nel talent, rivelando il suo desiderio di arrivare in finale e parlando di due professori in particolare.

“Ho pensato alla finale” – Non solo con il suo talento, ma anche con la sua simpatia e la sua spontaneità Nunzio ha fatto breccia nel cuore del pubblico. Recentemente Stancampiano ha rilasciato un’intervista a Whoopsee ha parlato della sua avventura all’interno della scuola più famosa della TV. Da come riportato da Biccy.it, il latinista ha svelato:

“All’inizio del serale devo dire che non pensavo affatto alla finale. In quel periodo pensavo alla puntata stessa, non mi domandavo troppo cosa sarebbe successo. Poi – come dico sempre – il gioco si è fatto più duro e dopo le prime puntate ho iniziato anche io a giocare. E allora lì ho sognato in grande e ho pensato alla finale. Però poi fa parte del gioco uscire. Ogni puntata c’è un eliminato, bisogna farsene una ragione e andare avanti”.

“C’è un’altra prof a cui devo tantissimo” – Proseguendo nell’intervista, Nunzio ha ovviamente parlato di Raimondo Todaro. L’uomo non è stato solo suo insegnante nella scuola di Amici, ma anche in passato. Proprio per questo il ragazzo ha ammesso che:

“Sì ho detto che Todaro è come un padre. Certo che mi piacerebbe lavorare con lui, perché no?! Lui sa la stima che ho nei suoi confronti. Sanno tutto il rapporto che ho con lui, perché lui mi ha cresciuto, mi ha dato soprattutto le basi di questo mestiere per costruire il mio talento”.

Il latinista ha poi aggiunto: “Lui è stato uno dei pilastri più importanti della mia carriera, perché se oggi sono così è frutto dei maestri che ho adesso, però mi ha cresciuto Raimondo e mi ha introdotto lui in questo ambiente. Quindi se mi chiedete se vorrei tanto lavorare con lui vi dico sì certamente”.

Infine Nunzio ha parlato di un altro volto molto noto del programma di Maria De Filippi. Si tratta di Alessandra Celentano, con cui non sono certamente mancati gli scontri. L’insegnante di danza ha spesso dato giudizi negativi nel modo di ballare del latinista. Nonostante ciò il ragazzo ha ammesso:

“A parte Raimondo c’è un’altra prof a cui devo tantissimo. Parlo di Alessandra Celentano, che è stata molto severa con me, però allo stesso tempo mi ha insegnato molto. Anzi devo dire che a livello caratteriale mi ha cambiato più le che tutti gli altri. perché mi ha messo in competizione con me stesso. Lei è stata un’ottima insegnante di vita. La porterò sempre nel cuore e dico davvero”.