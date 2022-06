Amici, nuova avventura per Alberto Urso: “Sana gavetta in America”

Dopo il successo ottenuto in Italia, Alberto Urso, vincitore della diciottesima edizione di Amici, ha deciso di intraprendere una nuova avventura. A rivelare tutto ciò è stato il settimanale Chi nella sua rubrica di gossip.

“Sana gavetta in America” – Noto per la sua partecipazione al talent di Maria De Filippi, Alberto ha ampiamente dimostrato il suo innegabile talento. Una volta terminata la sua esperienza nella scuola, ha partecipato al Festival di Sanremo e più volte è tornato ad Amici per presentare i suoi lavori.

Dopo l’assenza di concerti dovuta alla pandemia, Urso era pronto a esibirsi in un tour estivo. Il 12 maggio, però, l’artista ha annunciato di aver annullato tutte le date. Il cantante ha così spiegato ai suoi fan:

“Siete la ragione per cui amo cantare, fare musica e condividere le mie canzoni sul palco, siete la mia ispirazione. Sto lavorando per portare la mia musica in tutto il mondo e finalmente nei prossimi mesi sarò così entusiasta di condividere alcune grandi novità sul mio prossimo progetto…So che vi renderà orgogliosi!! Mi dispiace ma per adesso devo cancellare i miei concerti programmati, ma sono felice di esibirmi presto per voi in un nuovo progetto! Non smetterò mai di ringraziarvi per tutto quello che fate per me! rimanete connessi,Manca davvero poco!”.

A svelare di cosa si tratta il progetto di cui parla Alberto è stato il settimanale di Alfonso Signorini. Nella sua rubrica “Chicche di Gossip” è stato così rivelato: “Il ragazzo ha scelto di andare a farsi le ossa e una sana gavetta in America provando a seguire le orme e il successo canoro de il Volo”.