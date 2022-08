Amici, nuova figura: oltre agli insegnanti, ci saranno i motivatori

Nel corso degli ultimi mesi si è molto vociferato sulla nuova edizione di Amici. Sebbene manchino poche settimane dalla messa in onda del pomeridiano, non si placano i rumors.

Stando ad un’indiscrezione, virale da qualche mese, nella nuova edizione verrà introdotto un nuovo ruolo: il motivatore. Si tratta di una figura che affiancherà gli allievi, sostenendoli.

I MOTIVATORI – Come si è potuto vedere durante le precedenti edizioni, molto spesso gli allievi si lasciano andare a momenti di sconforto dovuti allo stress a cui sono sottoposti. A sostegno dei ragazzi, Maria De Filippi vorrebbe introdurre una nuova figura.

Secondo alcune indiscrezioni, la figura del motivatore non avrebbe lo stesso ruolo di un professore o un coach. Questa figura, infatti, sosterebbe e spronerebbe i ragazzi davanti ai loro momenti no. I rumors, però, non finiscono qui.

Stando ad alcune voci di corridoio, per questa figura la De Filippi avrebbe in mente due persone: Chiara Ferragni e Achille Lauro. Si tratta però di rumors, quindi non c’è nulla di confermato. Nonostante ciò, però, tali voci si sono fatte sempre più insistenti. Non resta altro che attendere l’inizio del talent.