Amici, nuove accuse per Moreno: la sua relazione è una trovata pubblicitaria? La risposta della fidanzata

Dopo la sua discussa sfilata sul red carpet, un ex vincitore di Amici è finito al centro delle critiche. Si tratta di Moreno Donadoni che, insieme alla fidanzata Barbara Francesca Ovieni, ha fatto molto discutere.

Proprio per le chiacchiere nate dai baci scambiati sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia, molti hanno iniziato ad ipotizzare che si tratti di una trovata pubblicitaria. Davanti a queste accuse, la coppia ha deciso di replicare.

LA RISPOSTA DELLA COPPIA – La modella e l’ex volto del talent hanno deciso di ufficializzare la loro relazione proprio durante la 78esima edizione del Festival di Venezia. Non sono però mancati i commenti negativi.

Molti, infatti, hanno accusato Moreno e Barbara Francesca di aver fatto tutto ciò solo per far parlare di loro. La coppia, durante un’intervista a Fanpage, ha deciso di mettere a tacere le malelingue:

“È stato tutto magico, dalla gondola al taxi boat, una favola, oltre che un onore. Non ci aspettavamo tutta questa risonanza. E pensare che il red carpet non era nemmeno in programma. È stato un invito dell’ultimo secondo, niente di premeditato. La cosa che ci è venuta più spontanea fare è stata darci un bacio, perché siamo davvero molto vicini in questo momento”.

La Ovieni ha inoltre voluto raccontare com’è nata la loro storia, rivelando che è tutto partito sui social, precisamente su Instagram. La modella ha inoltre rivelato che per quest’estate aveva in mente di fare una nuova canzone estiva, questa volta con un feat rap:

“Una notte ho sognato Moreno, ho pensato a lui pur senza conoscerlo, ho capito che era quello giusto. Da lì è nata una collaborazione, ci siamo sentiti per telefono, parlavamo tre, quatto ore al giorno. Abbiamo continuati così per due settimane e alla fine ci siamo innamorati”.

Sembra proprio che tra i due sia vero amore, nessuna trovata pubblicitaria per tornare al centro dei riflettori. La storia va talmente a gonfie vele che Moreno e la Ovieni sono pronti ad andare a vivere insieme.