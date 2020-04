Amici: nuovi indizi per la storia tra Francesca Tocca e Valentin Alexandru, spunta anche il gesto di Raimondo Todaro

Continua a far parlare e soprattutto ad insospettire la notizia di un presunto ritorno di fiamma tra Francesca Tocca, ballerina professionista di Amici e Valentin Alexandru, concorrente della trasmissione come ballerino di latinoamericano. Nuovi indizi sono stati colti sui loro profili social, scopriamoli insieme.

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN: SPUNTA UN NUOVO INDIZIO – Francesca ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto nella quale appare con Valentin mentre sono intenti a ballare una delle tante coreografie della trasmissione. Questo vorrà dire qualcosa? Intanto Valentin sembra aver ‘risposto’.

IL GESTO DI VALENTIN – Anche Valentin, dopo poche ore, ha postato una foto. In quest’ultima appare da solo ma la coreografia era proprio una di quelle fatte con la stessa Francesca. Cosa vorrà dire questo gesto? Sarà stato un modo per dire che ormai sta da solo o per far capire che c’è stato un ritorno di fiamma?

FRANCESCA TOCCA E VALENTIN: TRA I DUE C’E’ STATO UN RITORNO DI FIAMMA? – In molti, soprattutto i fan e followers si sono insospettiti e hanno pensato che tra i due possa esserci stato un ritorno di fiamma. Per ora non possiamo dirlo con certezza, possiamo fare delle ipotesi fino a che uno dei due non smentirà o addirittura confermerà la cosa. E voi cosa ne pensate?

IL GESTO DI RAIMONDO TODARO – Il ballerino di latinoamericano di Ballando Con Le Stelle, Raimondo Todaro, ex marito di Francesca Tocca, le ha lasciato un like ad una foto. Questo potrebbe essere il segno che i due sono rimasti in buoni rapporti. Il ragazzo, dunque sembra non essere più geloso dell’eventuale rapporto con Valentin, ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere qualche indizio in più.