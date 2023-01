Amici, nuovo amore per Alex Wyse? Avvistato in compagnia di una nota tiktoker

Tra i concorrenti più amati della scorsa edizione di Amici, Alex Wyse, all’anagrafe Alex Rina, è inaspettatamente finito nel mirino del gossip. Stando a delle recenti segnalazioni, il cantante avrebbe un nuovo amore e si tratterebbe di un volto noto di TikTok.

NUOVO AMORE PER L’ARTISTA – Durante la sua esperienza all’interno del talent, Alex ha conosciuto Cosmary Fasanelli, con cui ha avuto una breve relazione. Nonostante in molti sperassero che le cose tra i due giovani ex allievi andassero a gonfie vele, la love-story è giunta al capolinea poco tempo dopo la fine di Amici.

Dopo la rottura con il cantante, l’ex allieva di Alessandra Celentano ha ritrovato l’amore al fianco di Nunzio Stacampiamo. Dal canto suo, Alex è sempre stato abbastanza riservato sulla sua vita privata. Nonostante non abbia fatto trapelare nulla dai suoi account social, sembrerebbe che anche il ragazzo abbia decisamente voltato pagina.

A lanciare lo scoop è stato Webboh, il noto portale online di gossip dei noti volti dei social network. Il blog, infatti, ha reso noto uno scatto ricevuto da un utente e che ritrae l’ex allievo di Lorella Cuccarini in compagnia di una ragazza. Si tratta di Michelle Cavallaro, nota non solo su TikTok, ma anche per aver preso parte alla seconda stagione de Il Collegio.

La passeggiata a Milano, vicino al Duomo, non sarebbe la prima apparizione insieme. Michelle, infatti, è stata backstage dello spettacolo di fine anno trasmesso da Chieti, nel quale Alex era ospite. Sembra, inoltre, che la tiktoker sia volata insieme a lui a New York.