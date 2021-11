Amici, nuovo amore per Rosa: la conferma sui social

Dalla fine del loro percorso ad Amici, Deddy e Rosa sono spesso finiti al centro del gossip. La loro love-story, nata all’interno del talent, ha avuto un percorso fatto di tira e molla che, però, alla fine è giunto al capolinea. Da quanto trapelato sui social, la ballerina ha ritrovato nuovamente l’amore grazie ad Andrea.

NUOVO AMORE PER LA BALLERINA – Dopo i tanti rumors che si sono susseguiti sui social, Deddy ha confermato le voci che lo vedevano insieme a Mariasole Pollio. Il cantante, infatti, era stato spesso avvistato in compagnia dell’influencer, con tanto di scatti da parte dei presenti. L’ex allievo di Amici, però, non è l’unico ad aver ritrovato l’amore.

Ad aver voltato pagina è anche Rosa, la ballerina che lo aveva stregato nella casetta del rinomato programma di Maria De Filippi. Anche l’ex allieva di Lorella Cuccarini è finita al centro delle voci, quest’ultime confermate da lei stessa attraverso una IG Stories.

La ragazza è infatti impegnata con Andrea, nonché amico o conoscente del suo ex. Come è emerso sui social, il nuovo fidanzato della Di Grazia fa il barbiere, proprio come il cantante. Inoltre, Andrea lavora nello stesso barbershop in cui lavorava Deddy.

Rimane ancora un mistero come i due si siano conosciuti, ma poche ore fa Rosa ha voluto ufficializzare la loro storia. Nelle sue storie su Instagram, la danzatrice ha pubblicato un breve video che non lascia alcun dubbio sul sentimento che li lega.