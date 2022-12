Amici, nuovo amore per un ex concorrente: si tratta di un volto noto su TikTok

C’è amore nell’aria per Tancredi, ex concorrente della 20esima edizione di Amici. Da quanto emerso sui social, l’ex allievo di Arisa è innamorato e a conquistare il suo cuore è stata la nota tiktoker e cantante Caffellatte.

NUOVO AMORE PER L’EX ALLIEVO – Tra i concorrenti più amati del serale della 20esima edizione di Amici, c’è certamente Tancredi. Oltre a conquistare non pochi successi in campo musicale, il cantante sembra aver trovato anche l’amore. Dopo tanto vociferare, infatti, l’artista è uscito ufficialmente allo scoperto con la sua nuova fidanzata.

Giorgia Groccia è un noto volto su TikTok, conosciuta nel mondo della musica come Caffellatte. La ragazza, classe ’94, è diventata particolarmente famosa dopo la pubblicazione del brano Non mi fai dormire, cantato insieme a Deddy. Molto probabilmente è stato grazie a Deddy, ex concorrente della 20esima edizione del talent, che Giorgia e Tancredi si sono conosciuti.

I due si sono poi incontrati sul palco del Battiti Live, programma musicale condotto da Elisabetta Gregoraci durante il periodo estivo. Da lì i due cantanti hanno iniziato una frequentazione da cui è nato l’amore, come mostrato anche dagli scatti condivisi sui canali social.

Nelle scorse settimane, infatti, Caffellatte ha pubblicato delle polaroid che la ritraggono con l’ex allievo di Arisa e ad accompagnare il tutto è la scritta: “Love you”. I due, inoltre, hanno condiviso una storia che li mostra insieme, intenti a scambiarsi un bacio mentre brindano.