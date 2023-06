Amici, nuovo triangolo amoroso: c’entra Tancredi

Tancredi è stato sicuramente uno dei grandi protagonisti dell’edizione di Amici 2020/2021. Il cantante di Arisa, infatti, è arrivato fino alla semifinale con la sua Las Vegas e, anche dopo il programma, ha avuto molto seguito. Tuttavia, negli ultimi giorni è tornato al centro del gossip non per la sua musica per la sua vita privata.

La frequentazione con Caffellatte

Circa sei mesi fa, il giovane aveva annunciato ai suoi fan di aver intrapreso una frequentazione con Giorgia Groccia, in arte Caffellatte, nota cantante e tiktoker. Tuttavia, pare che la storia sia già finita e che la cantante abbia già voltato pagina con un altro componente di Amici.

Caffellatte ha condiviso un post sul suo profilo Instagram in cui appare insieme ad un ex allievo di Amici, Mezkal. Quest’ultimo ha partecipato ad Amici quest’anno come allievo di Rudy Zerbi ma essendo entrato a ridosso del serale, il giovane non ha continuato il suo percorso. Molto probabilmente, però, lo rivedremo il prossimo anno.

Nel frattempo, Mezkal avrebbe iniziato una frequentazione proprio con la cantante e tiktoker e la descrizione dello scatto postato da quest’ultima non lascerebbe dubbi: “Spero che chiunque possa avere la fortuna di incontrare qualcuno che sia disposto a sorbirsi una quantità di commedie romantiche, piantini e crisi di nervi quanto te, ma soprattutto spero che chiunque abbia la fortuna di incontrare il proprio specchio in cui guardarsi meglio e vedersi soprattutto migliori ogni giorno”.

I diretti interessati, compreso Tancredi, non hanno rilasciato dichiarazioni in merito, dunque, bisognerà effettivamente attendere una conferma.