Amici, Paky su Maddalena: “Ma dico io, ma quanti ne vuoi?”

Negli ultimi giorni a far discutere sono stati gli eventi avvenuti ad Amici. Nel corso degli ultimi daytime, infatti, non è sfuggito l’avvicinamento tra Maddalena Svevi e Paky Brunetti, tanto da suscitare subito i commenti di molti fan. Tra i due, però, sono sorte non poche incomprensioni che hanno portato a una pesante discussione in casetta.

“Ma dico io, ma quanti ne vuoi?” – Fin dal suo ingresso nella nota scuola di Mediaset, Paky ha subito instaurato un ottimo rapporto con l’allieva di Emanuel Lo. Tra i due ballerini, infatti, non sono mancati gli abbracci, le risate e il tempo trascorso insieme, tanto da far pensare a una parte del pubblico che tra i due stesse per nascere qualcosa.

Nonostante il tempo trascorso con Maddalena, nel parlare con Giulia Stabile, l’allievo di Alessandra Celentano ha sminuito il loro rapporto. Senza parlare dei suoi comportamenti e delle parole usate con la Svevi, il ballerino ha così raccontato:

“Lei è troppo palese: ieri stavo da solo sul divano, stavo riposando e lei viene e mi fa vedere sempre i fatti suoi sul computer, tutte le sue foto, le sue vacanze…e fino a là, okay. Poi è capitato che stavo mangiando e incomincia a farmi un massaggio alla schiena e fà: “eh ma io non lo riesco a fare se non stai steso“. Io mi sono bloccato e ho detto: “Guarda le telecamere, io sono fidanzato, basta“.

Non mi ha rivolto la parola per tipo un’oretta e poi è venuta e mi ha chiesto di accompagnarla a fumare fuori. Io le ho risposto che stavo andando a dormire. Ma dico io, ma quanti ne vuoi? Sono fidanzato da tre anni. E’ la prima relazione importante. Prima però non ero questo, ero tipo Maddalena. Mi piace dialogare con le ragazze, mi piace sapere che piaccio, però io mi blocco all’ultimo momento perché sono fidanzato”.

Un comportamento che ha suscitato non poche polemiche, dato i modi e le parole che Paky ha utilizzato nei confronti della ballerina. Alla fine, sia Maddalena che tutti i ragazzi in casa sono venuti a conoscenza delle parole della new entry, rimanendone spiazzati.

A scagliarsi contro Paky è stata Megan Ria: “Fa schifo, a me sta cosa mi fa veramente rivoltare lo stomaco perché lui ti ha svalutata come donna, come persona. Fossi fuori da qua me lo mangerei, ste cose mi fanno salire il sangue al cervello, ti giuro. Non fare passare tutto, perché tu hai un valore come persona e nessuno deve giudicarti. Se qualcuno ti è amico, lo è davanti e dietro“.

A concordare con la nuova allieva di Lo sono stati anche Gianmarco Petrelli, il suo fidanzato, e Benedetta, anche lei una nuova arrivata come Brunetti. Davanti al video appena visto, Maddalena non è riuscita a nascondere la sua delusione per quanto ascoltato. La giovane ballerina ha infatti ammesso di essere rimasta male del fatto che lui non glielo abbia detto di persona, preferendo parlarne con altri.

“A me fa schifo che ci passo tutto il giorno insieme e poi mi trovo ste robe. Mi dà fastidio che non riesco mai a vedere le cose per come stanno. Mi immagino sempre tutti buoni, vedo sempre il bello nelle persone, nei rapporti e poi…Non capisco neanche perché l’abbia dovuto dire a persone dietro e non magari venirne a parlare con me e dirmi “perché hai questo atteggiamento così?” La mia è solo una dimostrazione di bene. Vuol dire che sei un falso”, si è così sfogata la ragazza.

Ferita dalle parole del ballerino, Maddalena lo ha subito affrontato. Davanti alle giustificazioni di Paky, la danzatrice ha così sbottato: “Perché non vieni a dirlo a me e lo dici ad altre persone? Lo vai a dire a Giulia, una professionista, e dici “io ero come lei” Perché io come sono?“.

“Per Mattia – ha risposto Brunetti – per la confidenza troppo prematura che dai alle persone“. Ancora più arrabbiata, la ballerina ha replicato: “Mi sembra che stai girando le parole. Il discorso era chiaro. Tu ora che sei fidanzato non sei più come prima. Prima invece te la spassavi con tutti…questo era il discorso, è inutile che ci giri intorno“.