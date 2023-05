Amici, pioggia di critiche sulla vittoria di Mattia: la replica di Raimondo Todaro

Ieri sera è andata in onda la finale della ventiduesima edizione di Amici, dove a trionfare è stato Mattia Zenzola. Tra i tantissimi complimenti giunti al ballerino, non sono mancate le critiche a cui ha replicato Raimondo Todaro.

PIOGGIA DI CRITICHE – Nelle scorse ore a finire al centro dei dibattiti social è stata la finale di Amici, in particolar modo la vittoria di Mattia. Il latinista ha prima battuto Isobel Kinnear al televoto, vincendo il circuito danza, per poi battere Angelina Mango, aggiudicandosi la vittoria di quest’ultima edizione.

Come ogni anno, anche questa vittoria ha suscitato non poche polemiche. In molti, infatti, hanno criticato la scelta di utilizzare unicamente il televoto per giudicare le varie performance e manche. Questa decisione, infatti, avrebbe danneggiato Angelina e Isobel, favorendo, invece, Mattia.

Davanti a tutte queste polemiche, a prendere le difese del giovane vincitore è stato Raimondo Todaro. L’insegnante ha pubblicato sul suo account Instagram uno scatto che lo ritrae insieme a Zenzola, suo allievo e vincitore del talent.

Ad accompagnare la foto e a mettere a tacere le polemiche è la didascalia: “Mormora, la gente mormora, falla tacere praticando l’allegria”. Ancora una volta Todaro ha dimostrato il suo sostegno verso Mattia, suo allievo anche l’anno scorso. A causa di un infortunio il ragazzo è stato costretto a ritirarsi durante la sua corsa verso il serale, per poi riprovarci quest’anno anche grazie a Raimondo.