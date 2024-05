Amici, più di una bella amicizia tra Martina e Kumo? Ai fan non sfugge l’ultima foto

Siamo ormai agli sgoccioli di questa edizione di Amici di Maria De Filippi poiché sabato andrà in onda la finale. Nonostante ciò, sui social i fan del programma provano a scoprire qualcosa in più sui loro idoli. È il caso di Martina Giovannini (cantante) e Kumo (ballerino). I due hanno sempre professato di avere una bella amicizia, ma secondo i più maliziosi del web tra loro ci sarebbe molto di più.

Le parole a Verissimo

Kumo, intervistato a Verissimo da Silvia Toffanin, ha parlato anche di amore: “Sono entrato fidanzato e mi sono lasciato per problemi di coppia. Non sto cercando nulla, in casa mi piaceva dimostrare amore in altre maniere”.

Martina, invece, ha confermato la sua bella amicizia con il ballerino: “Sì Kumo l’ho risentito subito, ma ho sentito quasi subito tutti. Kumo è proprio un amico. Abbiamo legato tantissimo da gennaio in poi. All’inizio no, ci dovevamo ancora inquadrare io e lui. Se poteva diventare un fidanzato? No! Sicura! Ci siamo trovati a livello caratteriale. È una bella amicizia”.

Le foto sui social

Nonostante entrambi abbiano negato una storia, le ultime foto pubblicate da Kumo su Instagram fanno pensare a ben altro. Il giovane ha dapprima pubblicato una bellissima frase e poi una foto proprio con Martina. Coincidenze? “Raga ho trovato questa frase che volevo condividere con voi: Non si può scegliere di chi innamorarsi, ci si innamora e basta. Amare, quello che viene dopo, è una scelta”, ha scritto.