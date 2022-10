Amici, polemiche per la presenza di Nek: ecco cosa è successo

Domenica 23 ottobre è andata in onda su Canale 5 la puntata del pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Un ospite importante, chiamato per giudicare il talento dei ragazzi: Nek, noto cantante che ha segnato la storia della musica italiana. Tuttavia, la sua presenza si è trasformata in motivo di polemica sui social, vediamo cosa è successo.

Un gesto di Nek non gradito dal popolo del web

Il cantante è stato chiamato dalla produzione per giudicare la gara interna dei cantanti. Tutto nella norma, se non fosse che un suo gesto ha creato una piccola polemica sui social. Tutto è partito quando l’artista si è ritrovato a giudicare la performance di NDG: stando alle parole di Nike, sembrava che il giovane cantasse più per sé stesso che per il pubblico.

Anche Rudy Zerbi si è unito alle critiche dell’artista, lo stesso NDG ha concordato con i due. Nonostante il giovane abbia incassato il colpo, ci è rimasto un po’ male e amareggiato dal risultato tanto da rimanere al banco pensieroso.

A quel punto, Nek ha chiesto a Maria di abbracciare il ragazzo: “Maria, posso abbracciare NDG? Lo vedo un po’ in down”. Inaspettatamente, la padrona di casa ha accettato l’offerta e in quel momento sui social si è aperta la polemica.

Su Twitter, in molti si sono emozionati per questo gesto affettuoso, ma in tanti hanno anche criticato l’incoerenza della produzione. “NDG può abbracciare Nek ma non sia mai che fanno ballare i ballerini con i professionisti senza plexiglass” ha scritto un utente su Twitter. Questo è il succo della polemica: ci sono ancora molte restrizioni per il Covid che inevitabilmente influenzano le performance degli allievi, ma ieri si è deciso di cancellare questa regola.