Amici, professore pronto a dire addio al programma? Le ultime indiscrezioni

Amici ha da poco chiuso i battenti, dove ad alzare la coppa quest’anno è stata Sarah Toscano. In attesa della nuova edizione del talent di Maria De Filippi, nelle ultime ore si è fatta spazio un’indiscrezione che vedrebbe un amato professore pronto a lasciare il programma. Di chi si tratta?

ADDIO AL PROGRAMMA – Nonostante il programma sia da poco terminato, i fan stanno già pensando alla nuova edizione. Nel frattempo sono già iniziate a circolare le prime indiscrezioni sulle possibili novità che ci saranno a settembre. Tra le ultime voci di corridoio, è iniziata a circolare una che vede protagonista Emanuel Lo.

Nella giornata di ieri, Novella2000 ha lanciare un’inaspettata indiscrezione che vedrebbe il coreografo pronto a lasciare la cattedra:

“Solo nelle ultime ore a fare il giro del web è stata un’altra voce di corridoio, che parla del possibile addio di uno degli insegnanti più amati della trasmissione. Di chi parliamo? Nientemeno che di Emanuel Lo. Sono ormai due anni che il coreografo fa parte del corpo docenti del programma. Tuttavia, stando alle ultime indiscrezioni, riportate dal portale Abruzzo Cityrumors, pare che il prof possa non fare ritorno per Amici 24. Ma non solo. Stando a quanto si legge infatti Emanuel potrebbe fare tornare in Rai e dire definitivamente addio a Mediaset”.

Ovviamente si tratta di indiscrezioni e come tali vanno prese con le pinze. Attualmente, si stanno svolgendo i casting per decidere i nuovi talenti che entreranno nella famosa scuola di Mediaset. Non resta altro, quindi, che attendere nuovi aggiornamenti ufficiali per scoprire le novità di Amici.