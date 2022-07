Amici, Raimondo Todaro a ruota libera: da Ballando con Le Stelle, al suo rapporto con Francesca Tocca e Maria De Filippi

Raimondo Todaro si è raccontato in un’intervista con Lorella Cuccarini nel suo spazio “Un caffè con”. Il ballerino professionista di latino americano ha ripercorso alcune tappe della sua vita parlando del suo amore per la danza e dei rapporti che ha creato in questi anni. Vediamo cosa ha detto.

L’infanzia

“Sono catanese al 101%, ma sono catanese per sbaglio, perché i miei abitavano già sul lago di Garda. Succede che a Natale vanno in vacanza dai genitori a gennaio. Quando era l’ora di risalire mia mamma si sente lì lì e così disse a mio padre “rimaniamo almeno ho i genitori vicino sento che ci siamo quasi”, inizia così il racconto del ballerino a partire dalla sua infanzia. “Ero vivace, tranquillo, a differenza di mio fratello che era un terremoto. Ero il tranquillo della famiglia. Più pacato, più serio. Passavo il tempo a giocare a pallone. Crescendo ho sempre giocato in difesa, terzino, la rincorsa non mi è mai mancata” ha poi aggiunto.

L’amore per la danza

Ballerino professionista e insegnante di latino americano, Raimondo ha raccontato com’è nato il suo amore per la danza: “Nel settembre 1993 per caso. In realtà mamma e papà erano appassionati di ballo, andavano in balera con i cognati a ballare. Quel settembre pensarono “perché non andiamo in una scuola così impariamo a fare quattro passi”. Poi in realtà non hanno mai cominciato, credo che sia stato l’insegnante a dire “perché non fate provare i bimbi”. Abbiamo iniziato insieme lo stesso giorno, non abbiamo più smesso.

Avevo 5 anni e mezzo. Ho vinto il primo campionato italiano a 9 anni nella categoria 6-9. Allora ho pensato di dedicarmi completamente a quello. A 9/10 anni mi allenavo 4 ore al giorno tutti i giorni. A 10 anni ho iniziato con i grandi viaggi. Ho vinto 18 campionati. Capitavano anni in cui in un unico anno vincevo 3 campionati. Nel campionato mondiale sono arrivato secondo, nel 2001 era un campionato del mondo di latini, era complicato perché poi chi fa 10 balli deve faticare di più”.

Da Ballando con Le Stelle ad Amici di Maria De Filippi

La sua carriera con Ballando con Le Stelle è durata ben 16 anni ed è stata un’esperienza sicuramente gratificante per lui. Tuttavia, da quest’anno il ballerino è entrato a far parte di Amici di Maria De Filippi: “Ci sono arrivato perché in realtà avendo Francesca che lavorava lì da diversi anni comunque un rapporto con Maria c’era. Era capitato di incontrarci. Anni prima avevamo fatto una chiacchierata. Poi quando io ho deciso di interrompere la mia esperienza a Ballando ho chiamato Maria e le ho detto “se vuoi adesso ci sono”. Poco dopo mi chiamò per un’altra chiacchierata in ufficio.

Mi sono trovato benissimo con tutti da subito. Con voi, con autori, professionisti, io mi affeziono alle ragazze della mensa, delle pulizie. La mia preoccupazione era quella, avendo lavorato per 16 anni sempre nello stesso ambiente, sai le sarte di Ballando sono un po’ come delle prozie, il mio più grande pensiero era “chissà se mi troverò bene anche dall’altra parte”. Non mi preoccupava la puntata, la trasmissione, devo dire che sono stati straordinari davvero. La cosa che mi piace tanto di questo programma è che lavori con i ragazzi. Con i ragazzi hai la sensazione di sentirti più importante, più utile per loro. Hanno un’età dove ancora puoi essere importante. Quando lavori con persone di una certa età che hanno già tanti anni di carriera ed è difficile andare a cambiare un’idea, un pensiero”.

La storia d’amore con Francesca Tocca

Raimondo Todaro ha vissuto dei momenti difficili con Francesca Tocca, con la quale ha una figlia. I due si sono separati per circa due anni per diverse motivazioni tra le quali il possibile flirt della moglie con l’allievo Valentin Dimitru. Prima del suo ingresso ad Amici, però, Raimondo e Francesca si sono riavvicinati:

“Eravamo tornati insieme a luglio. Luglio è un mese particolare. Il 3 luglio 2010 ci fidanzammo e a luglio del 2021 ci siamo rimessi insieme dopo 2 anni. Quando ci separammo, ci separammo senza sapere il perché. Non c’era un motivo particolare. Semplicemente non c’era più il rapporto di prima. Per l’amore forte, il bene e il rispetto ci siamo detti sempre di non fingere. A 30 anni non puoi fingere, non puoi stare altri 40 anni con una persona se non è più come prima. A posteriori la nostra fortuna è stata quella di separarci. Perché se avessimo insistito per rimanere insieme, non sarebbe andata. Dopo 2 anni si separazione capisci che almeno da parte mia non ho mai pensato di avere un’altra donna. Io vado via di casa sperando di recuperare il rapporto. Ci è voluto un po’ ma poi così è stato” ha spiegato.

“Ho iniziato ad apprezzare tanto Maria ma proprio tanto nel periodo in cui mi separavo da Francesca. Un giorno mi arriva una telefonata, era lei, aveva saputo della rottura e mi ha chiamato poi tutti i giorni perché voleva capire mi convocò in ufficio da lei fece una specie di puntata di C’è posta per te. Ho apprezzato tantissimo. Maria è stata l’unica persona che mi ha chiamato. Altri non l’hanno fatto“ ha puntualizzato il ballerino.

Su Alessandra Celentano

“La domanda che mi fanno tutti è la Celentano è così davvero? Scherzi a parte, in realtà con lei tu sai che abbiamo un ottimo rapporto. Dietro le quinte non si direbbe. Anche se veniamo da due mondi diversi, siamo molto simili su tante cose. Cocciuti, pensiamo di avere sempre ragione solo noi, non teniamo un cecio in bocca, non contiamo fino a 10 prima di parlare. Faremmo di tutto per tutelare i nostri allievi. Lei sta lì fino a che non ti fa sclerare. Poi perdi la pazienza per forza” ha concluso.