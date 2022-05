Amici, Raimondo Todaro al centro delle polemiche: il chiarimento del maestro

Nell’ultima puntata del serale di Amici, a dover abbandonare il programma è stato Nunzio Stancampiano. Nonostante sia entrato nella scuola a poche settimane dall’inizio del serale, il latinista è riuscito a conquistare il pubblico con il suo talento e la sua simpatia.

Durante la puntata del serale, Raimondo Todaro, il suo insegnante, a detto la sua riguardo al percorso del suo ex allievo. Le sue parole, però, sono finite al centro delle critiche. A chiarire la situazione è stato lo stesso insegnante di danza, spiegando il suo punto di vista.

IL CHIARIMENTO DI RAIMONDO – Come è noto ai fan del noto talent, ad inizio edizione a contendersi il banco sono stati proprio Nunzio e Mattia Zenzola. Alla fine, ad avere la meglio è stato quest’ultimo. Mattia, però, ha dovuto abbandonare la scuola a causa di un brutto infortunio. A subentrare al suo posto è stato proprio il latinista siciliano.

Arrivato al ballottaggio insieme ad Albe, Nunzio ha dovuto abbandonare Amici. Nonostante il dispiacere per la sua eliminazione, a finire al centro dell’attenzione sono state alcune dichiarazioni fatte da Todaro.

L’insegnante di latino americano si è detto dispiaciuto di non aver potuto seguire Nunzio fin dal principio, quindi da inizio programma: “Chiaramente ho il rimorso…Ogni tanto ci penso: se fosse entrato a settembre…”.

Queste parole hanno acceso gli utenti dei social, accusando il maestro di non essere stato indelicato nei confronti di Mattia. Davanti a queste critiche, Raimondo ha deciso di intervenire attraverso le sue IG Stories. Todaro ha infatti spiegato di non essersi affatto pentito di aver scelto Zenzola:

“Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Mattia. La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale. Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro Stories”.