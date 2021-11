Amici, Raimondo Todaro e Francesca Tocca: “Desideriamo un altro figlio”. Non manca la frecciatina a Valentin

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono tornati insieme dopo un periodo di rottura. La coppia, infatti, aveva attraversato un periodo di crisi circa due anni fa e la ballerina, in quel momento, aveva iniziato una frequentazione con l’allievo di Amici Valentin Dimitru. Tuttavia, la loro storia non è durata e la Tocca ha confermato il suo riavvicinamento all’ex marito.

Le parole di Francesca Tocca

Intervistata da Chi, la ballerina ha dichiarato: “Come siamo tornati insieme io e Raimondo? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati“.

Le dichiarazioni di Raimondo Todaro

L’ex professionista di Ballando Con Le Stelle ha rilasciato un’intervista a DiPiù Tv e ha fatto alcune importanti rivelazioni sulla sua relazione con Francesca Tocca. Nello specifico, Raimondo ha parlato della possibilità di avere un altro figlio: “Jasmine desidera da sempre un fratellino o una sorellina. Ci stiamo pensando seriamente. Non subito, dobbiamo sistemare alcune cose. Il periodo della pandemia non è stato facile in termini economici. Ma io e Francesca desideriamo un altro figlio“.

La frecciatina a Valentin

Non è mancata, però, una precisazione sul rapporto con sua moglie, la quale ha avuto un breve flirt con l’allievo Valentin Dimitru. Il ballerino professionista ha dichiarato che, nonostante entrambi abbiano avuto altre frequentazioni, il loro amore non è mai passato in secondo piano. Non sappiamo se questa dichiarazione potesse essere una sorta di frecciatina a Valentin, ma i più maliziosi ci hanno effettivamente pensato:

“Abbiamo avuto altre storie, abbiamo trent’anni, è assolutamente normale. Ma nulla di tutto ciò che abbiamo vissuto è stato importante a tal punto da cancellare un amore così grande come il nostro”.