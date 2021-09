Amici: Raimondo Todaro e Francesca Tocca si rincontrano

I due ballerini Raimondo Todaro e Francesca Tocca, stando ai gossip circolati sul web, sarebbero sempre più vicini. Ma scopriamo come mai e cosa è successo negli ultimi giorni.

MILLY CARLUCCI E LA NUOVA EDIZIONE DI BALLANDO CON LE STELLE – A circa un mese dalla partenza dello show di Milly Carlucci, la celebre conduttrice è stata ospite del settimanale Chi, dove ha rilasciato un’intervista esclusiva parlando proprio di Ballando con le stelle. Ci sono delle curiosità circa il cast sicuramente ma non si è potuto fare a meno di parlare anche di Raimondo Todaro, che attualmente è il nuovo giudice di Amici.

L’ADDIO DI RAIMONDO TODARO – Il noto ballerino di latino americano, ha infatti volontariamente scelto di dire addio alla trasmissione che l’ha visto crescere professionalmente negli ultimi 16 anni. L’abbandono è avvenuto anche con alcune polemiche e frecciatine reciproche.

Il danzatore aveva infatti scritto per Milly Carlucci un post su Instagram, che ha presto ricevuto risposta da parte della conduttrice. Alla fine, come previsto, Todaro è finito sulle reti Mediast. Ma quale sarà stata la reazione di Milly Carlucci? La conduttrice ha infatti dichiarato:

”Con Arisa ci conosciamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando ma non era il momento, non era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me, né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte”. E alla domanda esplicita del giornalista di Chi sull’assenza di Raimondo Todaro, la Carlucci ha detto: ”Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è, ma di chi fa parte del cast”.

IL RIAVVICINAMENTO CON FRANCESCA TOCCA – I due hanno un matrimonio alle spalle, finito da circa un annetto. Attualmente sono stati avvistati insieme, sempre più vicini, ci sarà ancora qualcosa tra loro? Lo scopriremo con il tempo, solo se uno dei due deciderà di riferirlo.