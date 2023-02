Amici, Raimondo Todaro pronto a lasciare il programma: crisi con Francesca Tocca?

Non è un periodo facile per Raimondo Todaro, ex insegnante di Ballando Con Le Stelle e attuale maestro di Amici di Maria De Filippi. Non solo con i suoi allievi, pare che il ballerino abbia anche problemi coniugali con Francesca Tocca, professionista nel programma Mediaset.

Un maestro senza allievi

Nelle scorse puntate, Todaro è apparso molto giù di morale, ombroso e perso nei suoi pensieri. Sicuramente una bella fonte di preoccupazione è data dai suoi allievi, con i quali non c’è più quel legame che si percepiva all’inizio del programma. Megan Ria, ad esempio, ha cambiato squadra passando sotto la direzione di Emmanuel Lo poiché nell’ultimo periodo non si è sentita minimamente considerata da lui.

Anche Mattia Zenzola, molto amato nel programma, ormai chiede spesso lezioni alla maestra Alessandra Celentano, nonostante lei non insegni latino americano. Il nuovo entrato, Alessio, sembrerebbe un ragazzo totalmente autonomo e senza bisogno di aiuto da parte dell’insegnante. Raimondo, in sostanza, è diventato un maestro senza allievi.

Crisi coniugale con Francesca Tocca?

Stando al noto settimanale Nuovo Tv, il ballerino sarebbe pronto a lasciare il programma dopo ben due anni. Il motivo, oltre alla poca comprensione con gli allievi, sarebbe una seconda crisi coniugale con la moglie Francesca Tocca, la quale ricopre il ruolo di professionista all’interno del programma.

La crisi sarebbe iniziata a novembre ed è proprio in questo mese che appaiono le ultime foto social insieme. Non conosciamo ulteriori motivazioni ma va detto che non è la prima volta che accade. I due si lasciarono per un periodo nel 2020 quando la Tocca intraprese una frequentazione con un ballerino e allievo della scuola, Valentin Dimitru.