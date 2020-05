Amici, Raimondo Todaro sulla sua ex fidanzata: “L’ho tradita per stare con Francesca Tocca”

Raimondo Todaro, ballerino professionista di Ballando Con Le Stelle, si è raccontato nel programma condotto da Caterina Balivo, Vieni Da Me sulla Rai. L’uomo ha fatto diverse confessioni, tra cui come ha conosciuto Francesca Tocca e le grandi gesta d’amore fatte per lei.

RAIMONDO CONFESSA UN TRADIMENTO – Intervistato da Caterina Balivo, Raimondo Todaro ha raccontato che durante la conoscenza con Francesca Tocca, era impegnato con un’altra donna. La forte chimica con la ballerina, l’ha portato a tradire la sua ex e successivamente a rompere con lei per il forte rimorso.

“Ho tradito la mia fidanzata storica, il mio primo grande amore. Ma il peso era troppo da sostenere, gliel’ho confessato il giorno dopo. Ho sperato fosse solo un flirt, ma c’era molto di più. Perché poi la ragazza con cui ho tradito la mia fidanzata è diventata la mia attuale moglie, con cui ho una figlia” ha svelato il 33enne.

LA FINE DELLA STORIA CON FRANCESCA TOCCA – Purtroppo, questi grandi gesti d’amore non hanno fermato l’inevitabile: Francesca e Raimondo non sono più una coppia. C’è chi incolpa Valentin Alexandru Dimitru, ex concorrente di Amici 19, chi invece la superficialità della Tocca. Secondo Valentin, il quale settimane fa uscì allo scoperto raccontando la sua verità, Francesca e Raimondo erano già in crisi quando lui e la ballerina hanno iniziato a frequentarsi.

Tuttavia, nonostante il forte interesse, il ballerino rumeno ha deciso di fare un passo indietro e chiudere con lei per preservare la dignità della sua famiglia; Francesca e Raimondo sono genitori di una bambina e farla vivere con questo peso non era nei piani di Valentin. Secondo fonti vicine alla coppia, pare proprio che Raimondo avesse lasciato la casa a dicembre, pertanto questo confermerebbe la tesi del ballerino rumeno 25enne.

I fan più attenti hanno notato degli strani movimenti sui profili social di Francesca Tocca e Valentin: frecciatine, canzoni e dediche varie che farebbero pensare ad un ritorno di fiamma, o meglio, un riavvicinamento. Sarà così? Nel frattempo, Raimondo Todaro non ha rilasciato dichiarazioni su questa particolare situazione, a differenza di Francesca, la quale si è sfogata su Instagram chiedendo ai follower di smetterla con le domande.