Amici, Raimondo Todaro torna in studio: discussione tra lui e Alessandra Celentano

Come emerso dalle anticipazioni sulla nuova puntata del pomeridiano di Amici, Raimondo Todaro tornerà in studio. Stando a quanto riportato, non è mancata l’ennesima accesa discussione tra il latinista e Alessandra Celentano.

LITE IN STUDIO – Dopo tre edizioni del talent, quest’anno Todaro non è presente tra gli insegnanti. Nonostante la sua assenza dietro la cattedra, il coreografo è tornato in studio in qualità di giudice della gara di ballo. Ad un certo punto è stato il turno di Alessia, allieva di Alessandra Celentano, ed è lì che si sono accesi gli animi.

Come riportato da Superguida TV, Todaro ha avuto da ridire sull’esibizione della ballerina della Celentano:

“Alessia e Francesca. Alessia balla sulle note di Mi gente. Francesca balla sulle note di Stand by me. Su Alessia si apre una discussione tra Raimondo e la Celentano. La ragazza danza un assolo di latino e per far vedere che sa fare anche i passi a due balla poi una coreografia di latino contaminato in coppia con Umberto. Se Alessia è stata criticata da Todaro, Francesca, invece, ha ricevuto un sacco di complimenti. Per Todaro lei è precisa e potente”.

Quella tra Raimondo e l’insegnante di danza, però, non è stata l’unica discussione in studio: “Poi quella tra la Pettinelli e Rudy Zerbi per i commenti su TrigNo. Quella tra Lorella e la Pettinelli per Luk3 a cui la Pettinelli da 4.5 mentre la Cuccarini sottolinea che il cantante è migliorato molto nell’aprire la voce grazie al lavoro con i coach”.