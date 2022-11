Amici, Ramon riceve una dura ramanzina dalla maestra Alessandra Celentano: “Non sei al Grande Fratello”

Nella puntata del pomeridiano di Amici andata in onda ieri pomeriggio su Canale 5, abbiamo assistito ad una lunga ramanzina che la maestra Alessandra Celentano ha fatto al suo allievo Ramon. Tutto è iniziato quando all’allievo di danza classica è stato assegnato un compito di hip hop da Emanuel Lo. Andiamo per gradi.

Emanuel Lo assegna una coreografia nuova a Ramon

Durante la scorsa settimana, Ramon ha dovuto affrontare una nuova sfida: quella di preparare per il maestro Emanuel Lo una coreografia di hip hop, completamente fuori dagli schemi del ragazzo, il quale è entrato nella scuola come ballerino classico. Nonostante lo sconforto iniziale, Ramon ha comunque accettato la sfida e ha ballato discretamente per non essere il suo stile.

Nel corso della puntata, Ramon ha chiesto ad Emanuel Lo di sedersi al centro ma appena finita la coreografia Alessandra Celentano ha preso la parola. Secondo la sua insegnante, Ramon è troppo esuberante, troppo espansivo e con la voglia di essere al centro dell’attenzione.

“Non sei al Grande Fratello!” ha sottolineato la Celentano criticando alcuni atteggiamenti di Ramon. In buona sostanza, secondo la maestra di danza classica, il ballerino sarebbe bisognoso di attenzioni continuamente forse con l’intento di farsi notare come ballerino. Per questo motivo, la Celentano gli ha fatto capire di non averne bisogno poiché possiede un grande talento.

“Devi stare molto attento perché rischi di passare dall’altra parte. Rischi di diventare ridicolo, sei alla continua ricerca della telecamera. Non ne hai bisogno, Ramon, credimi. Hai un sacco di pregi. Lo dico per il tuo bene. Io non penso mai male delle persone, non penso che tu lo faccia di proposito. Credo che sia una richiesta che ti viene da dentro ma è controproducente per te. Tu mi piaci, sei simpatico, sei buono” ha detto la maestra.

La giustificazione di Ramon

A quel punto, il giovane allievo ha fatto notare alla sua maestra che spesso il suo comportamento è dettato da insicurezze personali: “Forse fa un po’ parte della mia insicurezza questo ostentare per cercare di nascondere i problemi. Dobbiamo veramente imparare che siamo qua dentro in un bellissimo team e tutti aiutano tutti. Solo che magari alcune persone arrivano da una realtà in cui hanno sempre fatto tutto da soli, non si è abituati a tutto questo”.