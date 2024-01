Amici: ritorna nel programma un amato ballerino come professionista

Stando alle anticipazioni emerse sui social, nell’ultima registrazione di Amici è avvenuto un inaspettato ritorno. Ad entrare in studio è stato Sebastian Melo che, dopo alcuni anni trascorsi all’estero, è tornato a vestire i panni del professionista.

GRADITISSIMO RITORNO – Nel pomeriggio di giovedì si è tenuta la registrazione del pomeridiano di Amici, puntata che andrà in onda domani. Oltre alle consuete gare, Maria De Filippi ha deciso di rompere il silenzio sull’inaspettato abbandono di Mew e Matthew, avvenuto nei giorni scorsi.

All’inizio della puntata, quindi, la conduttrice ha voluto replicare alle tante teorie circolate sul web riguardo la decisione da parte dei due giovani cantanti. Secondo quanto riportato da SuperguidaTV: “Nella prima parte della puntata ha ricapitolato la situazione molto velocemente. E poi ha detto che si sono ritirati per cose loro, non legate a provvedimenti, cose che sono personali di entrambi. Poi non ha aggiunto altre cose”.

Durante la registrazione, inoltre, è avvenuto un graditissimo colpo di scena. A tornare nel programma è stato Sebastian, finalista della sedicesima edizione del talent nonché ballerino professionista per tanti anni nel programma. Il danzatore, secondo quanto scoperto dalle anticipazioni, è tornato a vestire i panni del professionista:

“Sebastian torna a far parte dei professionisti di Amici 23. Come è entrato in studio? Nicholas ha dovuto svolgere la prova che gli ha affidato Alessandra Celentano e la dimostrazione è stata fatta proprio da Sebastian“.