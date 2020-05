Amici, Roberta Bonanno rivela: ‘ho sofferto di epilessia e sono stata vittima di Bullismo

Per i fan più accaniti di Amici, il talent show di Maria di Maria De Filippi che va in onda ogni anno su canale 5 da diversi anni, non sarà certo sconosciuto questo nome: Roberta Bonanno. La ragazza, che aveva partecipato come cantante nel 2007 al talent, si è raccontata a fondo durante un’intervista.

ROBERTA BONANNO AD AMICI – La ragazza aveva partecipato nel 2007 ad Amici, arrivando persino a poche puntate prima della finale. Faceva parte della squadra dei bianchi ed era molto amata dal pubblico, non solo per la sua forza e il suo carattere grintoso, ma anche per la sua bravura in ambito canoro. Inoltre ebbe una bella amicizia con un altro concorrente molto amato all’epoca: Pasqualino.

ROBERTA BONANNO SI RACCONTA IN UN’INTERVISTA: ‘HO SOFFERTO DI EPILESSIA’ – L’ex cantante di Amici ha raccontato, durante un’intervista ad ‘Ok Salute e Benessere’, di aver avuto un passato alquanto difficile. In particolar modo nel periodo dell’adolescenza, esattamente all’età di 13 anni, ha sofferto di epilessia.

”A 13 anni ero sensibile alle luce: svenivo davanti alla tv e a scuola guardando lo schermo del pc”, sono queste le parole che la ragazza ha usato oggi per descrivere un periodo buio della sua vita. Oggi, per fortuna sta più che bene e lo ha raccontato per incentivare i ragazzi come lei che ne soffrono che si può assolutamente uscire da un tunnel del genere.

ROBERTA BONANNO: IL BULLISMO E LA GUARIGIONE – La ragazza ha poi aggiunto che oggi, grazie ad alcuni farmaci che ha preso per diverso tempo quotidianamente, è riuscita a star bene del tutto. Inoltre ha anche raccontato di essere stata per diverso tempo vittima di bullismo a scuola.

‘‘Non solo il farmaco mi causava effetti collaterali come sonnolenza e calo dell’attenzione, ma i rapporti con i miei compagni di classe si sono trasformati in una tragedia. Oltre al danno, anche la beffa: in quel periodo infatti sono stata vittima di bullismo’’ . Sicuramente grazie alla sua passione per il canto e alla partecipazione ad Amici, Roberta Bonanno ha saputo riscattarsi di tutte le sofferenze subite!