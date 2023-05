Amici, Samu Segreto ha una cotta per una ballerina: chi è?

Sebbene il suo percorso ad Amici si sia concluso da settimane, Samuele Segreto è finito al centro del gossip. Il ballerino, infatti, avrebbe avuto una cotta per un’altra allieva del talent, la cui corsa al serale si è interrotta durante la semifinale.

LA COTTA SEGRETA DEL BALLERINO – Nel corso della sua avventura nel talent di Maria De Filippi, Samu non ha mai fatto mistero di essere innamorato di Elena D’Amario. Una cotta “impossibile” di cui il ballerino di Emanuel Lo ne ha recentemente parlato anche a Silvia Toffanin durante la sua intervista a Verissimo.

Oltre alla ballerina professionista, ad attirare l’attenzione dell’attore è stata anche una concorrente di quest’ultima edizione di Amici. Sebbene il ragazzo non ne abbia mai parlato chiaramente, in molti hanno spesso pesato che avesse iniziato a provare qualcosa per Angelina Mango. La cantante, però, è attualmente fidanzata.

Nelle ultime ore sembrerebbe che nella lista delle cotte di Segreto si sia aggiunto un altro nome. Recentemente, infatti, sono emersi dei vecchi commenti che il ballerino ha lasciato sotto diverse foto di Maddalena Svevi, ex concorrente del talent. Si tratta di commenti che risalgo a prima dell’ingresso dei due ragazzi nella scuola più nota di Canale 5.

Tra luglio e agosto la ballerina ha postato diverse foto in costume che non sono sfuggite al collega. Il ragazzo, infatti, aveva così commentato gli scatti incriminati: “Si, ma la devi smettere… tu sei illegale”. “Ma come si fa?“. Da parte della Svevi, però, non erano arrivate delle risposte. Una volta dentro la scuola tra i due si è instaurato un rapporto d’amicizia che non è mai sfociato in nient’altro.