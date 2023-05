Amici, Sangiovanni e Giulia Stabile in crisi: arrivano altre segnalazioni sui social

Giulia Stabile e Sangiovanni sono inevitabilmente una delle coppie più longeve passate ad Amici di Maria De Filippi. I due, infatti, stanno insieme ormai da due anni ma nelle ultime settimane sono finiti al centro del gossip per un’ipotetica rottura. L’edizione del talent al quale hanno partecipato ha ricevuto molti consensi e la coppia era molto seguita ai tempi. Per questo motivo, i fan sono preoccupati del destino dei due ragazzi.

Nuove indiscrezioni sui social

A riportare la notizia, questa volta, ci ha pensato Alessandro Rosica, noto sul web come Investigatore Social. Nelle scorse ore, Rosica ha confermato la crisi nera che stanno attraversando i due giovani aggiungendo di avere fonti certe e fondate sull’argomento: “Sarebbero in forte crisi… non si sono ancora lasciati definitivamente. In bocca al lupo a due persone eccezionali”.

Tutto ancora da confermare

Va detto, però, che le voci circolate in questi mesi non sono state smentite o confermate poiché Giulia e Sangio sono delle persone molto riservate. In questi due anni di relazione, la coppia ci ha sempre tenuto particolarmente alla privacy, anche se di tanto in tanto non mancavano di certo foto o video assieme sui social.

Al momento, però, sono ormai diverse settimane che i due non si fanno vedere più insieme. Sicuramente complice la lontananza geografica: Sangiovanni vive a Milano mentre Giulia è quasi sempre a Roma per impegni lavorativi. La ballerina, infatti, è entrata nelle grazie di Maria De Filippi, la quale l’ha ingaggiata non solo come professionista di Amici, ma anche come presenza fissa a Tu Sì Que Vales.

Come se non bastasse tutto ciò, alcuni fan della coppia non si sono dimenticati quando, a inizio percorso ad Amici e prima della storia con Sangiovanni, la ballerina dichiarò di avere una cotta per il professionista Sebastian. L’anno dopo i due si sono ritrovati a lavorare insieme negli studi di Amici e al momento sembrerebbero essere molto legati.