Amici: Sangiovanni e Giulia Stabile si sono lasciati? Il gesto della ballerina

Sangiovanni qualche giorno fa ha pubblicato delle storie nelle quali aveva chiesto ai suoi fan e ai giornali di non alimentare il chiacchiericcio circa la sua storia con Giulia Stabile, affermando che se è lui ha raggiunto un certo livello, così come anche la fidanzata, lo devono solo a se stessi e non al fatto che stanno insieme.

LE PAROLE DI GIULIA STABILE – Giulia ha poi condiviso un post nel quale ha scritto: “Smettetela per favore di inventarvi cose inutili, per favore. Sangio mi ha SEMPRE supportata e viceversa e vi ricordo che esistono le chat private e non solo le storie di Instagram”.

LA STORIA DI SANGIOVANNI E GIULIA – I due si sono innamorati nella scuola di Amici e si sono supportati sempre. La ballerina è giunta alla vittoria:: “La mia è stata la vittoria di entrambi, lui ha vinto tutto quello che poteva vincere e so che fuori lo aspetta una carriera assurda”. Questo è quanto aveva affermato il momento in cui scoprì di aver vinto.

Dopo lo sfogo di Sangiovanni Giulia Stabile e il ragazzo si sono chiusi nella loro storia, senza mostrarsi troppo sui social. In molti si sono chiesti se effettivamente si sono lasciati, ma questa ipotesi è sempre più lontana in quanto i due sono sempre stati molto bene insieme.

LO SFOGO DI SANGIOVANNI – Sangiovanni nelle sue storie di Instagram aveva infatti dichiarato: “Voi invece di stare attaccati alla musica o alla danza, di stare attaccati all’arte e all’umanità delle persone, siete sempre attaccati a questo ca*** di gossip infinito. Ma perché? Perché sprecate il vostro tempo?” e ancora: “Se io ho scritto delle canzoni che spaccano e che vengono ascoltate è solo grazie a lei? Quindi “Tutta la notte”, che ha fatto 2 platini e 35 milioni su Spotify, che ho scritto l’anno scorso, prima di conoscere Giulia, come me lo spiegate?”