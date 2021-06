Amici, Sangiovanni protagonista di uno spiacevole episodio: “Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere”

Da quanto rivelato nella giornata di oggi, Sangiovanni, all’anagrafe Damian Giovanni Pietro, è stato protagonista di un spiacevole episodio avvenuto in strada. Il cantante è spopolato dopo la sua partecipazione all’ultima edizione di Amici, dove ha trionfato nella categoria “Canto” e il suo ultimo singolo Malibu, è diventata una delle hit estive più ascoltate.

Ad attirare l’attenzione dei suoi fan è stata una IG Story in cui erano presenti dell’emoji disgustate, sul punto di vomitare. La storia su Instagram ha ovviamente allarmato i fan dell’artista, ma a chiarire la situazione è stato proprio il 18enne.

“Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere” – Sangiovanni ha voluto raccontare agli utenti dei social cosa è accaduto ieri sera. Mentre stava passeggiando, l’ex allievo di Amici è stato preso di mira da uno sconosciuto. Il motivo? Il cantante era vestito di fucsia, outfit sfoggiato anche durante il serale.

Durante il racconto, il ragazzo ha subito voluto chiarire che non è affatto rimasto male di tale comportamento. Il suo racconto è un modo per far capire quanto arretratezza mentale sia presente in Italia riguardo a determinati argomenti:

“Passeggiavo per strada ieri sera, incrocio un tipo che mi guarda e mi fa: ‘Ma non ti vergogni?’. Ero vestito di fucsia. Non lo dico perché ci sto male, anche perché a me queste cose non mi toccano per niente. Non darò mai la soddisfazione di vedermi stare male, non darò mai vinta a nessuno questa cosa, me ne frego abbastanza. Ma volevo dirvelo per farvi riflettere sul fatto che in Italia ci sia una forte chiusura mentale. Non siamo liberi di essere le persone che vogliamo essere, non siamo liberi di vestirci come ci pare, di amare chi vogliamo per la paura di essere giudicati. Però questa cosa si può combattere. Grazie a tutti per il supporto”.