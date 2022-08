Amici: sarà presente anche Nunzio Stancampiamo?

Manca sempre di meno all’inizio della nuova edizione di Amici. Nel corso di questi mesi, però, i fan hanno scoperto poco su ciò che li aspetta a settembre. Nonostante ciò, una recente indiscrezione vedrebbe nuovamente presente nel talent un ex allievo in nuove vesti. Si tratta di Nunzio Stancampiamo, ex allievo di Raimondo Todaro.

TORNERÀ NUNZIO? – Entrato ad un passo dalla finale, Nunzio ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Con la sua simpatia e i siparietti con la maestra Alessandra Celentano, il latinista è stato tra i protagonisti indiscussi della scorsa edizione.

Stando a quanto riportato da NewsAmici nei giorni scorsi, Stancampiamo potrebbe essere nuovamente presente nel talent di Maria De Filippi. Al contrario di quanto accaduto ad altri ex allievi di ballo, Nunzio non tornerebbe come protagonista, ma in un ruolo inaspettato.

“Visto il successo riscosso lo scorso anno, pare che Maria l’abbia voluto nel programma con un ruolo del tutto nuovo. Nunzio infatti entrerebbe da professionista, affiancando i professori nel ruolo di coach e motivatore per gli allievi della scuola. Per avere conferme, dobbiamo aspettare l’inizio del programma”, ha così reso noto la pagina di Instagram.

Non resta altro, quindi, che attendere il 18 settembre, la data in cui andrà in onda la prima puntata del pomeridiano.