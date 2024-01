Amici, Sarah ultima classificata: si accende lo scontro tra i prof di canto

Dopo la pausa dovuta alle festività natalizie, è tornato il consueto appuntamento con il pomeridiano di Amici. Durante l’ultima puntata, andata in onda ieri pomeriggio, si sono accesi gli animi dei professori di canto dopo che è stata mostrata la classifica.

SCONTRO TRA I PROF – Dopo la pubblicazione della classifica dei cantanti, Rudy Zerbi non è riuscito a nascondere il suo stupore nel vedere che Sarah, allieva di Lorella Cuccarini, è finita all’ultimo posto. Sia Zerbi che l’insegnante della ragazza hanno valutato positivamente la sua esibizione sulle note di L’isola che non c’è di Edoardo Bennato.

“Sarah è ultima? Maria, ma è corretto? No, perché, mi sembra inconcepibile!”, ha così commentato Rudy, esprimendo il suo stupore. L’insegnante, infatti, ha assegnato un 7 alla giovane cantante, mentre la Cuccarini un 7,5. Ad assegnare l’insufficienza all’allieva, come svelato proprio da Maria De Filippi, è stata Anna Pettinelli.

La speaker radiofonica ha assegnato un 4 all’esibizione di Sarah. Per la Pettinelli, la cantante non ha avuto alcun miglioramento e, inoltre, non ha apprezzato la sua performance. Davanti alle parole della collega, Lorella non è di certo rimasta zitta, prendendo subito le difese della sua allieva:

“Quando vedo i ragazzi esibirsi, che siano miei o meno, cerco di dare un voto che sia giusto per loro, tu non l’hai fatto”