Amici, scambio social tra Stefano De Martino ed Emma Marrone: il dettaglio che non è sfuggito ai fan

Ieri sera è andata in onda la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Il programma attualmente è registrato, pertanto già qualche ora prima circolavano sul web alcuni spoiler sulle eliminazioni. Stefano De Martino è tornato nel talent show questa volta in veste di giudice e non ballerino professionista.

STEFANO DE MARTINO GIUDICE DI AMICI – Il ballerino partenopeo è tornato nel programma che l’ha lanciato nel mondo della sua professione in qualità di giudice. Un grande salto di qualità quello di Stefano, il quale era molto emozionato di essere nel posto che potrebbe definire casa.

De Martino ha così condiviso uno scatto su Instgram con la solita ironia che lo contraddistingue da sempre, scrivendo: “Da amici di Giurato a giurato di Amici è un attimo”. I follower hanno accolto con divertimento queste parole ma è spuntato anche il commento di una persona molto importante per lui.

EMMA MARRONE COMMENTA LA FOTO DI STEFANO DE MARTINO – Emma Marrone, ex fidanzata storica del ballerino, ha commentato lo scatto con delle faccine sorridenti. Nulla di più, nulla di meno, ma è bastato quel poco per far sognare i fan dell’ex coppia. I due sono rimasti in buoni rapporti, hanno superato le divergenze passate e adesso sono sereni.

Stefano De Martino ha risposto a sua volta con un cuore bianco, un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei fan. Il bianco, infatti, è il colore della squadra del serale di Amici di cui hanno fatto entrambi parte. Insomma, tutti fan hanno accolto questo scambio social positivamente e qualcuno è tornato a sognare.