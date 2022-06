Amici, scatta la censura su Instagram per Andreas: lo sfogo del ballerino

Nella giornata di ieri Andreas Muller è finito al centro dell’attenzione del popolo dei social. Non è affatto passato inosservato lo sfogo del ballerino dopo la censura di Instagram.

SCATTA LA CENSURA – In occasione del suo compleanno, il ballerino di Amici ha deciso di postare sui social un sensuale scatto in bianco e nero. La foto, però, è stata rimossa poco dopo dallo stesso social network. A spiegare quanto accaduto è stato lo stesso Andreas attraverso una IG Story:

“Potresti perdere l’accesso al tuo account in futuro. Il tuo contenuto è stato rimosso perché viola le nostre linee guida. Per non perdere l’accesso al tuo profilo e per evitare che i tuoi post, i follower, i messaggi e l’archivio siano eliminati in modo permanente, rispetta le linee guida della nostra community. Il tuo post viola le nostre linee guida in materia di adescamento per adulti“.

Successivamente Muller ha tentato di ricaricare l’immagine, ma senza successo. Davanti a tale censura, il compagno di Veronica Peparini si è lamentato proprio nelle storie su Instagram. Il 26enne ha condiviso uno scatto di Mahmood e Blanco, per la precisione la famosa copertina di Vanity Fair.

Mettendo a confronto la sua immagine con quella dei due artisti e vincitori del Festival di Sanremo, Andreas Muller ha affermato: “Adesso spiegatemi la differenza tra questa foto e la mia. Anche rimossa dalle storie! Ma quella di prima no, di Blanco e Mahmood no! Ma dai raga”.