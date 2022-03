Amici, scontro tra Rudy e la Pettinelli: frase detta a microfoni spenti

Durante l’ultimo pomeridiano di Amici, i professori hanno deciso di assegnare le ultime maglie del serale. Fortunatamente anche quest’anno ad accedere all’ambita fase sono stati tutti gli allievi. Non sono però mancati gli scontri tra insegnanti, più precisamente tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

“Lo hai detto o non lo hai detto?” – Pochi giorni prima del pomeridiano, il pubblico del talent è venuto a conoscenza dell’inaspettato cambio di programma per uno degli allievi. Si tratta di Gio Montana, entrato a poche settimane dal serale per volere di Anna, ma che si è poi ritrovato a cambiare insegnante.

Spiazzando tutti, infatti, la Pettinelli ha deciso di non confermare il banco al cantante. A dare un’altra possibilità al ragazzo è stato proprio Rudy, accogliendolo nella sua squadra. Ed è stato durante l’ultimo appuntamento di domenica che l’allievo ha mostrato i suoi incredibili miglioramenti.

Già nella prova giudicata da Cristiano Malgioglio, Montana ha potuto dimostrare di essersi impegnato, ottenendo un incredibile risultato. È stata però durante la prova corale, giudicata da Beppe Vessicchio, che è scoppiato lo scontro tra professori.

Rispetto alla domenica prima, in questo caso Gio è andato bene, classificandosi al terzo posto. Dopo la fine della prova, a prendere la parola è stato Zerbi. L’insegnante si è scagliato contro la collega, accusandola per una frase detta senza microfono:

“Lo devo dire, perché lo devo dire e purtroppo mi dispiace. Tu non sentivi, ma io ho sentito Anna prima che iniziasse l’esecuzione dire a Lorella ‘Strano eh, visto questa volta lo hanno messo ultimo, come mai, caso strano’. Lo hai detto o non lo hai detto?”.

Davanti a tali accuse, la Pettinelli si è mostrata abbastanza infuriata: “No no no, io ho fatto una battuta e non ho messo… È la produzione che decide. Non voglio che lui dica cose che non sono vere”.

Ad intervenire è stata Maria De Filippi, prendendo subito le difese della produzione. Ha inoltre fatto ripetere la prova, dove anche in questo caso l’allievo di Amici ha mostrato i suoi miglioramenti.