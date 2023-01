Amici, sconvolgente confessione di una ex professoressa: “Mi hanno molestata oltre 30 volte”

Nelle ultime ore a sconvolgere sono state le confessioni di Fioretta Mari, ex volto di Amici, rinomata attrice, doppiatrice e insegnante di recitazione e dizione. Attraverso un’intervista a La Repubblica, la donna ha confessato di aver subito svariate molestie nel corso della sua vita da colleghi e addetti ai lavori.

“Mi hanno molestata oltre 30 volte” – L’attrice ha confessato di aver subito un gran numero di molestie nel corso della sua carriera. Molti uomini, tra cui anche volti noti del piccolo e del grande schermo, hanno più volte tentato di portarla a letto:

“Mi hanno molestata oltre 30 volte: hanno tentato di portarmi a letto nei modi più spaventosi. A volte tutto fila liscio e poi all’improvviso ti saltano addosso e ti trovi ad augurarti di invecchiare perché ti lascino in pace”.

Tra i gravi episodi di molestie in cui è stata protagonista, la Mari ha deciso di raccontarne uno in particolare: “Ho avuto paura quando un noto regista con cui lavoravo, che oggi non c’è più, mi ha seguita in bagno e ha chiuso la porta a chiave mentre in casa c’era un evento di famiglia. Non avevo via d’uscita e non potevo urlare perché oltre la parete c’erano bambini. Se lo avessi pregato di non toccarmi sarebbe diventato ancora più cattivo, perché è così che ragionano i predatori. Allora gli ho detto una cosa violentissima e si è spaventato. L’indomani mi ha estromessa dalla fiction con una scusa surreale. Avevo il contratto per 11 episodi e ne feci uno. Ma mi pagarono per intero”.

Nonostante tutto, però, l’ex coach di Amici non ha voluto denunciare. A spingerla a questa decisione è stato il desiderio di continuare a lavorare nel mondo della recitazione e di non voler rovinare la carriera di Turi Ferro, suo zio. Sebbene siano trascorsi degli anni, Fioretta non ha voluto fare alcun nome e cognome: “Non è il solo predatore a essere morto. Anzi, l’unico vivo ha una bella età. Ma non ha senso distruggere oggi figure che nel frattempo hanno fatto la storia di Rai e Mediaset”.

La Mari ha voluto ricordare anche i colleghi che mai si sono permessi di allungare le mani o di avere sgradevoli comportamenti nei suoi confronti: “Manfredi, Albertazzi, Lionello, Solenghi. Baudo è l’uomo più per bene che abbia conosciuto, come Tognazzi: il primo giorno di prove de L’Avaro mi disse: mi piace la donna con un bel di dietro, per cui tu mi piaci. Risposi che ero sposata, lui tagliò: sarai la mia migliore amica”.