Amici, scoppia la polemica: “La classe è piena di ‘amici di vip'”

Sebbene la nuova edizione di Amici sia iniziata da pochi giorni, il programma è già finito al centro della polemica. A far storcere il naso a una fetta del popolo del web è la presenza di diversi allievi avevano già delle conoscenze all’interno del talent o del mondo dello spettacolo.

SCOPPIA LA POLEMICA – Domenica 24 settembre è andata in onda la prima puntata della 23esima edizione di Amici, dove è stata formata la nuova classe di allievi. In studio non sono mancati ospiti come J-Ax, Angelina Mango, Cristiano Malgioglio, Annalisa, Stash, Ciro Immobile, Tananai, Stash dei The Kolors e Francesco Arca.

Come già anticipato nelle scorse settimane, inoltre, c’è stato un ritorno tra i professori. Anna Pettinelli, infatti, ha preso il posto di Arisa, tornando ad essere una delle insegnanti di canto. Alla fine, al momento, nella scuola sono entrati 11 cantanti e 9 ballerini. Tuttavia, alcuni di loro non erano propriamente sconosciuti.

Tra i ballerini entrati a far parte del talent c’è Chiara Porchianello, scelta da Emanuel Lo. La ragazza è la storica amica di Giulia Stabile, con cui ha anche frequentato l’accademia di danza. Inoltre, questa non è affatto la prima volta che Chiara tenta di entrare nel programma. Negli scorsi anni, infatti, la ballerina ha sostenuto casting e sfide per poter entrare nella scuola.

C’è anche un altro ballerino che è molto amico di un ex volto di Amici. Si tratta di Dustin, conteso da Alessandra Celentano e Lo. Il ballerino è un caro amico di Isobel, ex concorrente della scorsa edizione del programma. Ha dimostrarlo sono stati i diversi tiktok che la ragazza ha fatto proprio insieme a Dustin. Inoltre, nel corso della puntata Raimondo Todaro ha ammesso di conoscere già Raimondo Todaro ha confessato di conoscere già da tempo diversi ragazzi, come la ballerina Mariasol e il danzatore Nicholas, quest’ultimo per amicizie in comune.

Infine, ancor prima della messa in onda della puntata, Holden, all’anagrafe Jacopo Carta, è stato al centro dell’attenzione dei social. In molti, infatti, hanno avuto da ridire sulla sua partecipazione dato che è figlio di di Paolo Carta, ovvero il marito di Laura Pausini. Tanti a tutti questi volti non molto sconosciuti, c’è chi ha ammesso di desiderare di vedere nel talent artisti totalmente nuovi ed estranei a questo mondo.