Amici, scoppia le polemiche su alcune scene “tagliate”: le parole di Jurman

In attesa della semifinale, che andrà in onda sabato 10 maggio, Amici è nuovamente finita al centro delle polemiche. Nel corso della messa in onda della scorsa puntata del talent, alcuni telespettatori avrebbero notato dei tagli in alcune scene.

POLEMICHE PER LA CENSURA – Stando a quanto emerso sui social, la produzione di Amici avrebbe censurato alcune scene avvenute nel corso della registrazione della puntata andata in onda sabato 3 maggio. I fan più appassionati hanno sostenuto che alcuni momenti sarebbero stati tagliati.

A sostenere questa tesi sono stati i fan presenti in studio durante la registrazione della puntata. Secondo loro, infatti, non sarebbero stati mostrati una critica di Rudy Zerbi nei confronti di Nicolò, un commento di Maria De Filippi su Trigno e un complimento di Cristiano Malgioglio ad Antonia.

In molti hanno sostenuto che questi tagli sarebbero stati fatti non per nascondere questi momenti, ma per questioni di tempistiche. A prendere la palla al balzo, scagliandosi nuovamente contro il talent, è stato Luca Jurman.

Durante una sua live su Twitch ex professore di canto ha ammesso che “dovrebbero mettere le cose live, perché la post-produzione oggi maschera troppo“. Secondo Jurman, inoltre, sarebbero tanti i ragazzi fuori dal programma che meriterebbero di partecipare.