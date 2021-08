Amici: secondo figlio per una coppia nata nel programma

Come si è potuto vedere nel corso delle tante edizioni, anche ad Amici sono spesso nate delle storie d’amore. Se molte delle coppie nate nel talent sono poi scoppiate, alcune di esse durano ancora nonostante siano passati anni ed è l’esempio di Giacomo Paci e Ylenia Morganti. Recentemente i due ex concorrenti sono diventati genitori per la seconda volta, ad annunciarlo sono stati proprio i due.

GENITORI PER LA SECONDA VOLTA – Ylenia ha partecipato alla dodicesima edizione di Amici, dove a trionfare è stato il rapper Moreno Donadoni. Giacomo, invece, a preso parte al talent all‘edizione successiva, dove a vincere è stata Deborah Iurato. A differenza della moglie, Paci non è riuscito a passare alla fase successiva.

Sebbene non abbiano partecipato alla stessa edizione, l’amore tra i due ex allievi è nato dietro le quinte, durante i provini. Dal loro primo incontro, Giacomo e Ylenia non si sono più separati, convolando a nozze nel 2017. Dal grande amore dei due è nata la loro prima figlia nel 2019, nascita annunciata anche sui social.

Nelle scorse ore è venuto alla luce il secondo frutto dell’amore di Paci e della Morganti, Pietro Enea. Ad annunciarlo è stato Giacomo, condividendo due teneri scatti, accompagnati da una dolce dedica: “Welcome Pietro Enea 💚 adesso saremo in 4 a divertirci come pazzi ✨”.

Oltre al benvenuto a Pietro Enea, Giacomo ha voluto anche dedicare delle bellissime parole per la moglie. Il ragazzo ha infatti scritto: “Mamma @yleniamorganti grazie per la forza della natura che sei e per la tua capacità di non soccombere alle tempeste”.