Amici, Serena Carassai denuncia la morte di suo padre: ”Assassini”

E’ ritornata nel mirino dei gossip l’ottava edizione di ”Amici”. Recentemente infatti, la cantante Martina Stavolo, ha confessato di aver messo da parte il suo mestiere di cantante, per dedicarsi al mondo della psicologia.

Il giorno seguente è stato il turno di Serena Carassai. La ragazza sul suo account Instagram, ha chiesto giustizia per la morte del padre. A detta sua, infatti, si sarebbe trattato di un omicidio. La ragazza ha partecipato al talent show di Canale 5 qualche anno fa e per la sua notorietà ha chiesto ai suoi follower di far girare nelle storie un post.

LA MORTE DEL PADRE DI SERENA CARASSAI: è STATO UN OMICIDIO? – Il padre di Serena Carassai si chiamava Renato Carassai ed è morto tre anni per un incidente sul posto di lavoro, ma la figlia non ci ha visto chiaro e sospetta sia stato un vero e proprio omicidio. Scopriamo cos’ha detto.

LA DENUNCIA DI SERENA CARASSAI SULL’UCCISIONE DEL PADRE – La figlia di Renato Carassai, ex ballerina, ha dichiarato di essere convinta che il padre non è morto sul lavoro a causa di un lavoro, ma che è stato letteralmente ucciso. Queste sono state infatti le sue parole:

“Probabilmente questo post potrà urtare la sensibilità di alcuni di voi, questo era mio padre 3 anni fa il 2/03/2018, a terra. Nel centro residenziale Bel Poggio dove stava lavorando. Non si sa perché aveva 4 fratture craniche e nessuna frattura o escoriazione al braccio. Sono stati chiamati i vigili perché qualcuno non si sa chi ha subito pensato ad un incidente e non ad un presunto omicidio” . Ha poi continuato dicendo:

”Mio padre non ha avuto nessun malore e questo non lo dico io ma l’autopsia. Quindi vi chiedo gentilmente di far girare questo post, affinché l’assassino o gli assassini di mio padre possano iniziare a capire che stavolta andrò a fondo a questa faccenda senza alcuna pietà. Chiedo giustizia per Remo Carassai, un uomo buono e un grande lavoratore, al quale è stato tolto la possibilità di diventare nonno“ .

LA REAZIONE DEL WEB – Naturalmente tutti i suoi seguaci, da quelli più appassionati che le sono stati vicini sin dall'ottava edizione di "Amici" si sono detti molto dispiaciuti dell'accaduto e sperano che Serena Carassai possa ritrovare la verità e possa stare finalmente bene.